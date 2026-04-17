Vox exigirá más a Azcón que a Guardiola por su "mejor resultado" en Aragón

Vox exigirá más a Jorge Azcón para formar su acuerdo por el Gobierno de Aragón que lo solicitado a María Guardiola para su pacto en Extremadura. El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, ha advertido de que "la asunción de responsabilidades y la proporcionalidad" estará "sobre la mesa" en las negociaciones entre las dos derechas. Garriga se ampara en "el mejor resultado" en las elecciones de Aragón, con más apoyos para la ultraderecha que los que obtuvo en Extremadura.

Garriga ha sido el miembro de la dirección nacional de Vox que ha valorado el reciente acuerdo en Extremadura. Desde Barcelona, el secretario general del partido que preside Santiago Abascal ha admitido que "la lógica" manda que sea el de Aragón el próximo acuerdo, por la sucesión de elecciones autonómicos. Después, el de Castilla y León, que reforzó al PP y no tanto a la ultraderecha. "Falta mucho camino por recorrer para llegar al acuerdo con el PP de Aragón", ha señalado Garriga, que sí ha querido "poner en valor la disponibilidad y el ofrecimiento del PP de Aragón de la mano del señor Azcón".

El secretario general de Vox ha incidido en que en Aragón su partido "tuvo mejor resultado que en Extremadura" y que su partido no va a pasarlo por alto: "Es algo que se tendrá que poner sobre la mesa y en la asunción de responsabilidades, de planteamientos o de la proporcionalidad en la exigencia de una serie de medidas". Así, Vox lanza su primer aviso de que la mayor representación en las Cortes -pasó de siete a catorce diputados- tendrá que tener un mayor reflejo en el futuro Ejecutivo autonómico.

"El listón lo subieron los electores dándonos más apoyo y mayor porcentaje de voto", ha respondido Garriga sobre ese mayor papel futuro de Vox en el Gobierno de Aragón. Y ha matizado que "la proporcionalidad que tanto han exigido en Extremadura se tiene que ver reflejada en Aragón y en cualquier acuerdo", deslizando así que el PP de María Guardiola ha pedido respetar en la representación del Gobierno extremeño la correlación de votos obtenidos en las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre.

Aunque los pactos en las dos autonomías pueden tener cambios, Vox ya ha adelantado que "la música" que sonará en el acuerdo de Aragón va a ser parecida a la que ha confirmado el compromiso de Extremadura. "Habrá notas más aguadas, lo sabremos en próximos días", ha ironizado Garriga, que se ha mostrado satisfecho por las conversaciones alcanzadas aunque ha destacado "el camino por recorrer" de cara al futuro Gobierno de Jorge Azcón.

"Extrapolar" a otros territorios

Aunque el PP sigue defendiendo las diferencias que existen entre las comunidades autónomas y que los pactos deberán contemplar esos cambios entre territorios, Vox apuesta por el modelo extremeño y su repetición en las sucesivas negociaciones, seguras en Aragón y Castilla y León. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha valorado desde Barcelona el pacto para investir a María Guardiola y ha admitido que "ha costado, porque no son temas fáciles y que regieren legislación", pero ha avanzado que "las medidas" se verán desde los primeros Consejos de Gobierno.

Unas actuaciones que podrían verse en Aragón dentro de unas semanas, cuando se materialice la formación del nuevo Ejecutivo. "Es un acuerdo que evidentemente se puede extrapolar a otras regiones", ha advertido Garriga, quien ha destacado que "la prioridad nacional es un hito muy importante y será un eje estratégico en los futuros acuerdos y en Andalucía", con la precampaña electoral ya en marcha. Las prioridades serán, según Garriga, "para abordar la emergencia habitacional, facilitar la ayuda a jóvenes o garantizar que las familias puedan acceder a compras de vivienda".

El representante de la ultraderecha ha reivindicado "la prioridad nacional" y "la desregulación" como las dos medidas más relevantes, aportadas por Vox al pacto en Extremadura. "Vox ni dilataba ni bloqueaba, trabajaba medida a medida en busca de un acuerdo que va a cambiar la historia de la comunidad", ha resumido el secretaro general de Vox. También ha insistido en que las medidas contemplan "plazos de ejecución y asunción de las medidas", con algunos puntos recogiendo que "desde el primer Consejo de Gobierno" se tienen que empezar a aplicar.

El comentario de Garriga ha incluido la reivindicación de un acuerdo por los cuatro Presupuestos, una intentona del PP que no se materializó en la pasada legislatura. "No tendría tener esos acuerdos sin los Presupuestos que permitan la estabilidad de la legislatura", ha dicho Garriga, ya que Vox ahora "no ha venido a firmar un papel para frustarlo en unos meses". Irónico o no, el secretario general de la ultraderecha ha aludido así a la salida de su partido de los Gobiernos autonómicos en el verano de 2024, apenas once meses después de haber formado el Ejecutivo aragonés.