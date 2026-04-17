Sánchez asegura que "las puertas de Moncloa están abiertas" para María Corina Machado

"El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha espetado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando ha recibido con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la sede del partido en Madrid. Feijóo se refería al encuentro entre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el entonces ministro José Luis Ábalos, en el aeropuerto madrileño en 2020. En la agenda de Corina Machado no aparece ninguna cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero él ha desvelado que su equipo se puso en contacto con ella para recibirla, como a otros líderes del país latinoamericano.

"Le hemos ofrecido reunirse conmigo y, desgraciadamente, no hemos tenido ocasión de tener esa reunión porque ella ha considerado que no es oportuno", ha espetado Sánchez en una rueda de prensa junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de la celebración de la primera cumbre entre los dos países en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.

El jefe del Ejecutivo central ha defendido que "las puertas del palacio de La Moncloa están abiertas", no solo a Corina Machado, sino a "todos aquellos líderes de la oposición en Venezuela", recordando los encuentros mantenidos con Edmundo González -candidato en las últimas presidenciales y que la oposición defiende es el presidente electo, aunque España no lo reconoce como tal- o Leopoldo López. Los dos líderes opositores escaparon de su país con ayuda del Gobierno y se encuentran residiendo en España, por lo que para Sánchez eso demuestra la política de acogida y asilo de su Ejecutivo, ya que están aquí "gracias a una política humanista, a una política de reconocimiento de derechos a los refugiados, a personas que, por desgracia, han sido perseguidas allí", ha destacado.

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Eso sí, en la línea que ya ha ido defendiendo sobre Venezuela, Sánchez ha insistido en que "el futuro de los venezolanos tiene que ser decidido por los venezolanos, sin interferencias ni ingerencias extranjeras".