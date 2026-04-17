Los presupuestos de Illa
Sánchez evita aclarar si Catalunya podrá recaudar su IRPF en 2028: "Estamos negociando y trabajando en ello"
El PSOE, ante una negociación del IRPF con ERC tras las andaluzas: de asegurar la igualdad al rechazo de Page
El Govern mantiene que cumplirá con la recaudación del 100% del IRPF pese al 'no' del ministro España
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La negociación de los presupuestos entre el Govern y ERC sigue su curso con el fin de que el pacto quede cerrado en junio, pero los republicanos siguen requiriendo un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez que pueda ser exhibido como "un avance en materia de soberanía". Si bien es cierto que Esquerra acordó con el president Salvador Illa que retirara las cuentas del Parlament para evitar una derrota parlamentaria a cambio de que el partido de Oriol Junqueras diluyera su exigencia sobre la recaudación del IRPF, los republicanos reclaman una medida "igual o mejor" que esa para dar su 'sí' a las cifras del Consell Executiu.
En plena ola de comicios autonómicos, el PSOE no dio su brazo a torcer, y ante las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo, en las que se da por descontada la victoria del líder popular, Juanma Moreno Bonilla, pese a que la candidata socialista es precisamente la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, Sánchez tampoco se ha salido del guion. El jefe del Ejecutivo central ha comparecido ante los periodistas junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de la celebración de la primera cumbre entre los dos países en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, y ha evitado aclarar si cumplirá con este aspecto de los pactos: "Estamos negociando y trabajando en ello", ha resuelto, preguntado por si será posible hacerlo en 2028 como acordaron el PSC y ERC.
En todo caso, desde el Govern mantienen que van a cumplir con todo lo pactado para la investidura de Illa, también con la recaudación del IRPF, aunque el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ya descartó que el Gobierno vaya a hacer esta concesión, como defendió Montero en su día.
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