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Negociación

El PP ve cerca un pacto "para un Gobierno de cuatro años" en Aragón y Vox aspira a "extrapolar" medidas como "la prioridad nacional"

La portavoz de los populares en la negociación, Mar Vaquero, fija en "los próximos días" una firma para crear "un proyecto sólido y bien consensuado"

El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, destaca también "la desregulación" como competencias a replicar en otras autonomías

Mar Vaquero, ayer en el Congreso The Wave.

Mar Vaquero, ayer en el Congreso The Wave. / Laura Trives

Laura Carnicero

Zaragoza
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La primera valoración oficial por parte del Gobierno de Aragón del pacto PP-Vox en Extremadura no hace sino confirmar que las negociaciones aragonesas van por el mismo camino. La vicepresidenta del Gobierno en funciones y portavoz de los conservadores en la negociación, Mar Vaquero, ha avanzado que el acuerdo en Aragón llegará en "los próximos días" y que será para un "gobierno de cuatro años". Casi a la vez, en Barcelona, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, celebraba el pacto en Extremadura y avanzaba la intención de la ultraderecha de "extrapolar" las medidas al acuerdo en Aragón, haciendo hincapié en "la prioridad nacional" y en "la desregulación" como puntales del nuevo pacto.

"Lo que nos mueve es una gran responsabilidad a las dos formaciones políticas que desde el principio hemos tenido voluntad de formar un acuerdo frente a alargar la situación de un Gobierno en funciones. Vamos a esperar que en los próximos días podamos concretar ese acuerdo", ha defendido Vaquero, que ha sido la portavoz del PP en estas negociaciones.

La vicepresidenta en funciones ha recordado que la fecha límite en Aragón es el 3 de mayo, y con ese parámetro se han desarrollado las negociaciones. "Lo más importante ha sido pensar en ese proyecto y dejar claros los proyectos que marcarán el gobierno de los cuatro años", ha defendido.

Respecto a cuándo se rubricará el pacto, ha declinado poner fechas y ha asegurado que lo importante es el contenido. "Lo más importante es que sea un proyecto sólido, bien consensuado, con capacidad de gestión y con mayoría para aprobar las decisiones. Sumamos 40 diputados y eso es una rotunda mayoría para desarrollar este gobierno", ha incidido.

"Lo que pidieron los aragoneses es un acuerdo, es lo más democrático, y a partir de ahí desarrollaremos un proyecto de prosperidad y bienestar que tenga en cuenta el interés de los aragoneses por encima de todo", ha dicho Vaquero, en su primera valoración desde Huesca, donde hoy se celebra por primera vez el Día de Aragón con un Gobierno en funciones.

Vox quiere repetir el modelo en Aragón

Aunque el PP sigue defendiendo las diferencias que existen entre las comunidades autónomas y que los pactos deberán contemplar esos cambios entre territorios, Vox apuesta por el modelo extremeño y su repetición en las sucesivas negociaciones, seguras en Aragón y Castilla y León. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha valorado desde Barcelona el pacto para investir a María Guardiola y ha admitido que "ha costado, porque no son temas fáciles y que regieren legislación", pero ha avanzado que "las medidas" se verán desde los primeros Consejos de Gobierno.

Unas actuaciones que podrían verse en Aragón dentro de unas semanas, cuando se materialice la formación del nuevo Ejecutivo. "Es un acuerdo que evidentemente se puede extrapolar a otras regiones", ha advertido Garriga, quien ha destacado que "la prioridad nacional es un hito muy importante y será un eje estratégico en los futuros acuerdos y en Andalucía", con la precampaña electoral ya en marcha. Las prioridades serán, según Garriga, "para abordar la emergencia habitacional, facilitar la ayuda a jóvenes o garantizar que las familias puedan acceder a compras de vivienda".

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El propio Garriga ha señalado que el pacto cuenta con "plazos para la ejecución de las medidas" y ha afirmado que, por parte de Vox, "la voluntad es que sea duradero", al destacar que "una de las bases" de este compromiso es la firma de cuatro Presupuestos, uno cada año de la legislatura.

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