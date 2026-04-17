Junts denunciará la regularización de migrantes ante la UE por "marginar" el catalán

Junts ha encargado a sus servicios jurídicos que redacten una denuncia ante las instituciones europeas contra el proceso de regularización de migrantes iniciado en España. El partido liderado por Carles Puigdemont considera que las condiciones establecidas por el Gobierno "vulneran diversas directivas" y "marginan" la lengua catalana "como criterio de integración". Los posconvergentes aseguran que el decreto aprobado por el Ejecutivo, y que no ha tenido que ser validado en el Congreso, "excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia" y que "solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos".

"Se trata de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Catalunya no es necesario que acrediten ningún conocimiento de la lengua", asegura la formación, que también denuncia que ni los trámites de renovación ni la web del ministerio "están disponibles en catalán",

Además, en una nota de prensa enviada este viernes, acusa al Govern de Salvador Illa de haber "engañado" a los catalanes por haber anunciado que "quería hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año en la regularización extraordinaria" y que finalmente esta condición "no figure en el texto de la normativa publicada en el BOE". "Se vuelve a demostrar que la existencia de una conselleria de Política Lingüística es solo pura fachada y que acuerdos como el Pacte Nacional per la Llengua son papel mojado", rematan desde el partido.

Por todo ello, el partido ha anunciado que impulsará una batería de iniciativas legislativas en todas las cámaras donde tienen representación "para intentar corregir estos hechos", y que ha encargado al departamento jurídico del partido "que prepare la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas por la vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración".

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Con todo, Junts también denuncia que este proceso de regularización "está provocando un grave colapso de los servicios municipales en toda Catalunya" y acusa al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de "externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos. "Se encuentran desbordados, sin financiación ni capacidad administrativa para abordar este proceso con garantías", concluye el comunicado.