Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OesíaElsa LandabasoAurelio RojasMessiExtremaduraHemofiliaCumbre progresistaBegoña GómezAntonio BalmónLevelGuerra IránHuertoSagrada Família
instagramlinkedin

En Madrid

Feijóo y cargos del PP reciben a María Corina Machado en su visita a la sede del partido este viernes

La líder opositora venezolana está inmersa en una gira europea que ya le ha llevado a mantener encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el VI Foro Económico ‘Wake Up, ¡Spain!, Wake Up Europe!’, organizado por El Español, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el VI Foro Económico ‘Wake Up, ¡Spain!, Wake Up Europe!’, organizado por El Español, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). / Isa Saiz - Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cargos de la formación recibirán este viernes con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la que prevén brindar una fuerte ovación a su llegada a la sede nacional del PP, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Feijóo mantendrá a las 10.00 horas una entrevista con Machado, que está inmersa en una gira europea que ya le ha llevado a mantener encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.

La propia líder opositora venezolana ha confirmado que no tiene previsto verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España. "En ciertos momentos no convienen" para Venezuela algunas reuniones, aseguró este miércoles en una entrevista en la cadena Cope.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa.

"Le agradecemos su esfuerzo en Venezuela"

El PP ha informado que después de la reunión de Feijóo y Machado, ambos participarán en un acto con cargos del PP y venezolanos residentes en España. Fuentes 'populares' han señalado que en su caluroso recibimiento a Corina en la sede de 'Génova' habrá dirigentes del partido pero también ciudadanos de a pie.

"La recibiremos con la grandeza y el reconocimiento de un partido que entiende que ella defiende nuestras ideas en un lugar donde no es sencillo hacerlo porque hay una dictadura. Por tanto le agradeceremos su esfuerzo en Venezuela y la recibiremos en su casa con honores", han señalado a Europa Press fuentes del PP.

Noticias relacionadas

Los 'populares' quieren dejar claro que el PP ha apoyado en todo momento a María Corina Machado en su lucha por la libertad en Venezuela y por eso la recibirán con una gran ovación en el hall de la sede del PP, como los que han brindado a sus 'barones' territoriales tras triunfos electorales en las urnas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  2. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  3. La selección natural se está acelerando: Harvard identifica 500 variantes genéticas que han cogido fuerza desde el Neolítico
  4. Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
  5. La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
  6. El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres
  7. Florentino bajó al vestuario en Múnich: 'Una temporada en blanco es un fracaso en el Real Madrid. Dos es intolerable
  8. Albiol ordena a los técnicos municipales que la 'solicitud de papeles' no interfiera en 'la normal atención a los ciudadanos de Badalona

Ocho jefes de Gobierno, mandatarios de la UE y y los vicepresidentes de Alemania y Reino Unido acudirán a la cumbre progresista de Sánchez en Barcelona

Ocho jefes de Gobierno, mandatarios de la UE y y los vicepresidentes de Alemania y Reino Unido acudirán a la cumbre progresista de Sánchez en Barcelona

Junts denunciará la regularización de migrantes ante la UE por "marginar" el catalán

Junts denunciará la regularización de migrantes ante la UE por "marginar" el catalán

DIRECTO | Feijóo mantiene un encuentro con María Corina Machado

DIRECTO | Feijóo mantiene un encuentro con María Corina Machado

Feijóo y cargos del PP reciben a María Corina Machado en su visita a la sede del partido este viernes

Feijóo y cargos del PP reciben a María Corina Machado en su visita a la sede del partido este viernes

'El Gordo', jefe de la UCAO, supervisó en persona la entrega de los teléfonos de Bárcenas por el 'chófer-espía' y su clonado en 2013

El presidente del Gobierno y Lula sellan hoy un acuerdo sobre minerales críticos y refuerzan su eje de oposición a Trump

El presidente del Gobierno y Lula sellan hoy un acuerdo sobre minerales críticos y refuerzan su eje de oposición a Trump

Inmigración ilegal, "prioridad nacional" o rebajas fiscales: PP y Vox firman en Extremadura un pacto que puede avanzar el de Aragón

Inmigración ilegal, "prioridad nacional" o rebajas fiscales: PP y Vox firman en Extremadura un pacto que puede avanzar el de Aragón

Dos presuntos 'enchufes' en el Puerto de Valencia investigados por Anticorrupción, a la espera de juicio

Dos presuntos 'enchufes' en el Puerto de Valencia investigados por Anticorrupción, a la espera de juicio