La candidatura 'junquerista' liderará ERC en Barcelona: Ricard Farin se impone a Rosa Suriñach

Ricard Farin liderará junto a Núria Clotet la Federación de ERC de Barcelona, la más importante de las que integran el partido republicano. Lo hará tras vencer este viernes en unas primarias abiertas a toda la militancia a la candidatura que formaban la concejal Rosa Suriñach y Nil Font por 393 votos (60,1%) a 236 (36,1%). 25 sufragios (3,8%) han sido en blanco. La de Farin era considerada como la candidatura 'junquerista', es decir, la que contaba con el apoyo de la Dirección Nacional, mientras que la de Suriñach era la lista de los críticos. El resultado, pues, supone un respiro para el líder del partido, Oriol Junqueras.

La votación, que ha contado con una alta participación de la militancia -un 72%-, se había convocado a raíz de la crisis que estalló en ERC de Barcelona en noviembre del año pasado, cuando dimitió más de la mitad de la ejecutiva local. Esa renuncia en bloque obligó a activar el proceso interno para elegir a un nuevo líder. De nuevo, el detonante de la crisis fue la lucha soterrada que desde hace tiempo disputan dentro de la formación los partidarios de Junqueras y los críticos con él. En las primarias de este viernes, el 'junquerismo' ha resultado vencedor. Este sábado se proclamará formalmente a Farin como el nuevo presidente de la federación barcelonesa en un acto en el auditorio de la Biblioteca Jaume Fuster, en el distrito de Gràcia.

Para convencer a los militantes y lograr la victoria en estas primarias, Farin ha jugado desde el principio la carta de erigirse como el garante de que la federación recupere la estabilidad que le ha faltado en los últimos años. "Hay que abrir una nueva etapa sin ruidos ni batallas internas", explicó en una entrevista en EL PERIÓDICO. Además, ha utilizado el argumento de que su rival en la disputa, Suriñach, fue una de las personas que dimitieron en noviembre y, por lo tanto, una de las responsables de aquella crisis. La militancia, en vista de los resultados, ha comprado este argumento.

Rosa Suriñach, candidata a liderar la federación de ERC en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

El resultado de este viernes es un respiro no solo para Junqueras, sino también para la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que es a la vez candidata a la alcaldía de Barcelona para las municipales de 2027. La victoria de Farin supone que Alamany tendrá una federación barcelonesa alineada con su candidatura. Si hubiera ganado Suriñach, Alamany tendría que haber lidiado con una federación crítica con ella. Los afiliados, a un año de las elecciones, han preferido una dirección de ERC de Barcelona en plena sintonía con la Dirección Nacional del partido.

La duda ahora es si Farin, como gesto a favor del consenso, integrará en la nueva ejecutiva local a miembros de la candidatura rival. Durante la campaña expuso que sería positivo para intentar coser las heridas del partido. Durante las próximas semanas, las dos partes deberán negociar si este acercamiento es posible.

¿Quién es Ricard Farin?

El nuevo líder de ERC de Barcelona, Ricard Farin Sanz (Barcelona, 1995), entró a militar en las juventudes del partido a los 15 años y forma parte de una generación de cuadros de la organización que, pese a su juventud, ya ha ocupado puestos de responsabilidad. Ha sido, entre otras cosas, asesor del grupo parlamentario de ERC en el Congreso y en 2023 y 2024 fue el jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales del departamento de Territori con Ester Capella como consellera.

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany, en una imagen de archivo. / MARC PUIG / ERC

Farin, apellido "que se pronuncia como si llevara acento" aunque no lo lleve, como se encarga él mismo de recordar, es graduado en Ciencias Políticas y actualmente trabaja como técnico de la Fundación CERCA, donde participa en proyectos para mejorar la gobernanza de la red pública de centros de investigación de Catalunya. Vecino del barrio del Carmel, hasta ahora encabezaba el casal de ERC en el distrito de Horta-Guinardó. Este viernes se ha ganado un ascenso: liderará al conjunto del partido en la ciudad.