Confirmado por el BOE: así será la exclusiva moneda de 60 euros con la cara de la princesa Leonor para celebrar el fin de su formación militar

La princesa Leonor completará en este 2026 la tercera y última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio. Para conmemorarlo, el Boletín Oficial del Estado ya ha anunciado este jueves la emisión de una moneda de colección de 60 euros con la cara de la futura reina de España dedicada a su paso por la Academia General del Aire y del Espacio.

La pieza, que se pondrá en circulación a lo largo del segundo cuatrimestre de 2026, estará acuñada en plata de 925 milésimas, con un peso de 18 gramos y un diámetro de 33 milímetros. En el anverso figurará el retrato de la heredera al trono con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, mientras que el reverso incluirá la imagen a color de un avión de instrucción sobre un fondo de nubes, junto al valor facial.

La tirada máxima autorizada será de un millón de unidades. La fabricación correrá a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que las entregará al Banco de España para su posterior distribución al público a través de entidades de crédito y otros canales autorizados, al mismo valor de 60 euros.

En 2023, la entidad pública Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ya creó y puso en circulación una moneda de colección de 40 euros dedicada a la mayoría de edad de la Princesa Leonor, que cumplíó 18 años el 31 de octubre. No era la primera vez que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite una moneda para una celebración de la Casa Real: lo hizo en 2018 con una con la imagen del perfil de Rey Felipe VI junto a la Princesa de Asturias para recordar los 1.300 años del Reino de Asturias y en 2017 lanzaron otra con motivo de los 50 años del monarca.

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Los bancos y otras entidades autorizadas pueden pedir las monedas ante la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda "en el plazo y forma que determine". La Fábrica les dará un documento que deben presentar en el Banco de España para recogerlas. Si pasan tres meses y no usan ese documento, deja de ser válido. En ese caso, esas monedas (y las que vuelvan después al Banco de España) se pondrán directamente a disposición del público y de los bancos.