Illa se reúne con Lula y visitan juntos el Barcelona Supercomputing Center

El margen que normalmente tiene un presidente de la Generalitat para verse con mandatarios internacionales es escaso, por no decir nulo. Hay que tener los contactos, la agenda despejada para viajar, el apoyo de la diplomacia española y el aval del Gobierno de turno. Una operación complicada. Este viernes, sin embargo, el president Illa ha tenido la oportunidad de oro para vencer todos los obstáculos de golpe. Aprovechando la cumbre de líderes progresistas que se celebra este viernes y sábado en Barcelona con Pedro Sánchez como anfitrión, el president de la Generalitat está manteniendo algunos encuentros de alto nivel. El más importante, con el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva.

El encuentro se ha producido en el Barcelona Supercomputing Center y también han participado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y la consellera de Recerca y Universitats, Núria Montserrat. El president ha explicado al mandatario brasileño la gobernanza pública del centro de supercomputación que gestionan de forma conjunta la Generalitat y el Gobierno como garantía de que la tecnología se pone "al servicio del interés común". También han hablado del sistema de investigación científica en Catalunya.

Desde la Generalitat defienden que la cumbre de líderes progresista que se celebra en Barcelona y los encuentros bilaterales de Illa demuestran que Catalunya "ha vuelto con fuerza en la escena internacional como sede mundial del progresismo, del combate contra la extrema derecha y la defensa del multilateralismo y la paz". También sacan pecho de que Barcelona es la "única gran ciudad europea" donde todas las instituciones se alinean con una "agenda progresista" en temas como la vivienda y la inmigración. La explicación es que las tres administraciones competentes -la municipal, la autonómica y la estatal- son socialistas.

En su encuentro con Lula, el president Illa le ha regalado una figura de un dragón de Gaudí y dos libros. El primero, 'Teoría de la seguridad jurídica', del jurista constitucional brasileño Humberto Ávila, editado por la Càtedra de Seguretat Jurídica de la Universitat de Girona (UdG). El otro, 'Prova sense convicció', del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director de la misma cátedra y obra que se utiliza para la formación de juristas y jueces en Brasil.

Foro progresista en Barcelona

Tras reunirse con Lula, Illa se ha desplazado a la Fira de Barcelona, donde este viernes y sábado se celebra la Movilización Progresista Global. Un foro organizado por varios partidos socialistas y en el que participarán durante dos días políticos, académicos, activistas y hasta premios nobeles provenientes de todo el mundo con el fin de debatir y proponer respuestas a los grandes retos mundiales desde una óptica progresista.

Imagen del ambiente en el foro Movilización Progresista Global que se celebra en Barcelona. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

El diagnóstico de fondo es que el mundo se ha escorado hacia posiciones unilaterales de la mano de Trump, por lo que hay que recuperar el multilateralismo a través de una coalición de "regiones, movimientos y generaciones" dispuestos a plantar cara. Todo esto con el objetivo de "defender la democracia, promover la justicia social y construir un futuro más equitativo".

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El anfitrión del encuentro es Pedro Sánchez, que ha elegido Barcelona como sede del foro, que se está celebrando en las instalaciones de la Fira en L'Hospitalet de Llobregat. La elección de la ciudad catalana ha dado un papel relevante tanto al propio Illa, como al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un rol que difícilmente hubieran tenido si el emplazamiento hubiera sido otro. Tanto uno como el otro aprovecharán la oportunidad para explicar sus recetas antes los retos globales. Illa participará en el acto de cierre, que tendrá lugar este sábado por la tarde. Allí también tomarán la palabra Lula, el presidente Colombia, Gustavo Petro, y el propio Sánchez, entre otros.