Ayuso defiende al alcalde de Móstoles: "No sabe de qué se le acusa. Está en una situación de indefensión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a respaldar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP). En este caso desde Bruselas, donde ha defendido a Bautista tras el último movimiento de la Fiscalía, que ha solicitado a la Policía diligencias para investigar al regidor después de una denuncia por presunto acoso sexual y laboral. Ayuso ha asegurado que, por la información de la que dispone hasta el momento, el alcalde "no sabe de qué se le está acusando" y todavía "no ha recibido información por parte del juzgado".

En declaraciones a los medios, tras reunirse con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Cristophe Hansendonde, la dirigente madrileña ha sostenido que el regidor se encuentra en una situación de "profunda desigualdad" y "de indefensión", al considerar que está siendo sometido a un juicio público antes de conocer formalmente el contenido de las acusaciones. "Que un alcalde sea portada nacional y que sea el tema nacional del día, un alcalde de un municipio, por una acusación de una de las partes, me parece que le deja en situación de desventaja", ha afirmado.

Ayuso ha insistido en que, a su juicio, ni el juez ni el juzgado se han pronunciado todavía sobre el asunto, por lo que considera prioritario que el procedimiento avance con rapidez para aclarar "en qué se encuentra y de qué se le acusa" al alcalde de Móstoles. Además, ha salido en defensa de su gestión, al describirle como un alcalde "magnífico" que está realizando en la ciudad "un trabajo de primera".

La presidenta madrileña también ha cargado contra el Gobierno central por su reacción ante el caso. En este sentido, ha criticado que “todo el Gobierno salga en tromba contra un alcalde”, algo que ha calificado de "abuso político desmedido" y "desproporcionado". "Es a lo que estamos acostumbrados", ha zanjado.

La respuesta del Ayuntamiento: sin "credibilidad"

El Ayuntamiento de Móstoles ha reiterado este viernes que las acusaciones de acoso sexual y laboral vertidas en la querella presentada por una exconcejal del PP contra el alcalde, Manuel Bautista, son "absolutamente falsas", carecen de "credibilidad" y no cuentan con "respaldo probatorio". La reacción municipal llega después de que El País publicara un extracto del escrito presentado el pasado 17 de febrero por la exedil, que abandonó el Consistorio y el partido en octubre de 2024.

Fuentes municipales sostienen además que no existe "ninguna novedad procesal" y subrayan que el alcalde "ni siquiera ha sido notificado ni tiene constancia formal de la supuesta denuncia", después de conocerse el escrito de la Fiscalía pidiendo impulso procesal a la causa. Desde el entorno del regidor insisten en su "plena confianza en la justicia" y advierten de que Bautista se querellará contra quienes difundan "informaciones falsas" o vulneren su derecho al honor.

La izquierda exige el cese de Bautista

Más Madrid y PSOE han vuelto a exigir este viernes el cese del alcalde de Móstoles y han acusado a Ayuso de protegerle. Así lo han trasladado desde izquierda en sendos audios remitidos a los medios de comunicación tras conocerse que la Fiscalía ha pedido al juzgado impulsar la querella por presunto acoso laboral y sexual a una exedil. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que "todas las informaciones apuntan en la misma dirección", con Manuel Bautista y un "patrón de acoso sexual y laboral aprovechándose de su posición de poder".

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Asimismo, ha reprochado que Ayuso y "todo el PP madrileño hayan decidido ponerse del lado del presunto acosador" con el objetivo de "proteger al alcalde y dejar tirada a una compañera". "Esto lo único que hace es extender la responsabilidad política a Ayuso y a toda la dirección del PP. Esto no es el Caso Bautista, es el Caso PP", ha rematado.