Alejandro Fernández ve "metafísicamente imposible" que el PP pacte con Junts y pide "asumir con naturalidad" los acuerdos con Vox

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha vuelto a enviar un mensaje a la dirección nacional de su partido respecto a los acercamientos con Junts y a su oferta, siempre sobre la mesa, de pactar con ellos una moción de censura a Pedro Sánchez para provocar una convocatoria automática de elecciones. "Hoy es metafísicamente imposible pactar con alguien que dice que el español debe ser expulsado de la esfera educativa", ha declarado el líder del partido en Catalunya este viernes, en un acto en la Universidad Abat Oliba.

Las palabras de Fernández llegan apenas diez días después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamara a los de Carles Puigdemont a aportar sus votos para desalojar a Sánchez, como viene haciendo desde hace meses. "La moción de censura la plantearía para convocar elecciones y no haría como Sánchez: las convocaría. No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha, porque estamos ante un supuesto clarísimo de convocatoria electoral", dijo en una entrevista en Servimedia a principios de abril.

No es una postura que comparta Fernández, que nunca ha cambiado su opinión contraria a llegar a acuerdos con Junts, como dejó escrito en su libro 'A calzón quitado', publicado hace un año, y como ya materializó con la enmienda que presentó en la ponencia política del congreso nacional del PP del pasado verano para vetar esos pactos. Finalmente, llegó a un acuerdo con Génova para consensuar un texto común, pero Feijóo logró desactivar el veto y la hoja de ruta acabó recogiendo que se puede "hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, y con todos los que estén dispuestos a cumplirlas". Feijóo corroboró tras eso que el PP solo impone un cordón sanitario a Bildu.

Hay una raíz autoritaria en el nacionalismo que hace totalmente inviable un acuerdo Alejandro Fernández — Presidente del PP catalán

La propuesta de Fernández iba en la siguiente línea: "Resulta inviable llegar a pactos de gobierno con aquellas fuerzas políticas que incluyan entre sus objetivos subvertir el orden constitucional". Un argumento que ha reiterado este viernes. "Hay una raíz autoritaria en el nacionalismo que hace totalmente inviable un acuerdo; no podemos construir espacios de futuro si dicen 'ho tornaríem a fer' [lo volveríamos a hacer]; esto obstaculiza de manera irresoluble cualquier acuerdo", ha apuntado el líder del PP catalán, si bien ha señalado que le gustaría que "las cosas fueran distintas".

Los pactos con Vox

La idea la ha expuesto en una mesa redonda para reflexionar sobre la derecha en Catalunya, acompañado por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. El acto ha tenido lugar un día después de hacerse oficial el pacto entre ambas formaciones para la gobernabilidad de Extremadura. Por ello, Fernández ha aprovechado la cita para celebrar que el PP pueda llegar a consensos con Vox y ha hecho un llamamiento a seguir el mismo camino en otras comunidades autónomas, pese a las dificultades. "No es un balneario de facilidades cerrar acuerdos con Vox, pero es positivo que eso se siga desarrollando", ha señalado el líder del PPC.

No es un balneario de facilidades cerrar acuerdos con Vox, pero es positivo que eso se siga desarrollando Alejandro Fernández — Presidente del PP catalán

En este punto, Fernández ha pedido "asumir con naturalidad" este escenario de acuerdos con la formación de Santiago Abascal, siempre bajo "bases democráticas y ordenamientos jurídicos". "Si el PSOE pacta con comunistas y Bildu, que PP y Vox pactemos lo que tengamos que pactar", ha asegurado el líder del PPC. También ha lanzado algún dardo a Vox, en respuesta a críticas formuladas por Garriga durante la mesa: "Yo que soy de discrepar públicamente no sé si mi iría muy bien en Vox", ha bromeado, en referencia a la expulsión de Javier Ortega Smith del partido.

Mesa redonda con Ignacio Garriga y Alejandro Fernández. / CEU Abat Oliba

Poco antes, el secretario general del partido de extrema derecha había reprochado al PP haber "agachado la cabeza" durante el 'procés'. "Algunos debían dar la batalla, pero no la dieron", ha anotado Garriga, que también ve con buenos ojos los futuros acuerdos, si llegan, entre ambas formaciones, si bien ha asegurado que su partido impondrá la "coherencia política". Por ello, ha recordado que Vox abandonó los gobiernos autonómicos cuando tuvo que hacerlo, aun cuando "no todos los entendieron".

De hecho, pese a que la mesa redonda estaba planteada para abordar "la derecha en Catalunya", un concepto que Fernández ha asumido como propio mirando como ejemplo la política de Ronald Reagan, Garriga ha marcado distancias desde el inicio con la etiqueta de "derechas". "Más que de derechas, me defino como populista: alguien que defiende el sentido común que existe en los bares, los colegios y las calles", ha afirmado.

Noticias relacionadas

Más que de derechas me defino como populista, el que defiende el sentido común que existe en los bares, colegios y en las calles Ignacio Garriga — Secretario general de Vox

Nuevo escenario

En menos de una semana Fernández se ha sentado en una mesa a debatir con los dos Garriga de Vox, unas coincidencias poco habituales en los cinco años que ambas formaciones llevan compartido espacio a la derecha española en Catalunya. Lo hizo la semana pasada en el acto de presentación del libro de Jaime Mayor Oreja en el Círculo Ecuestre con Joan Garriga y la imagen se ha repetido este viernes, en lo alto de Barcelona, con el número dos de Abascal. Frente a la alianza de izquierdas que pretende impulsar Gabriel Rufián, PP y Vox parecen condenados a entenderse, por lo menos públicamente, también en Catalunya, pese a que, a diferencia de la mayoría de autonomías, aquí la gobernabilidad es inviable.