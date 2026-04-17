Albiach enmienda a Díaz y niega que Junts sea "racista", y Puigdemont le responde: "Luchamos contra vosotros"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha enmendado este viernes las declaraciones de la líder de su espacio político, Yolanda Díaz, quien acusó al partido de Carles Puigdemont de "racista" y "clasista": "No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes", ha dicho en una entrevista en TV3, aunque ha asegurado que el partido se está "equivocando muchísimo" con algunos de los posicionamientos que mantiene en materia de migración.

Es precisamente ahí donde se ha aferrado Puigdemont para responderle a través de la red social X: "Continúa la manipulación de los moralmente superiores. Es contra vosotros, contra quienes luchamos. Luchamos contra quienes preferís a Manuel Valls y al PP en Barcelona. Luchamos contra quienes estáis españolizando Catalunya. Luchamos contra quienes estáis arruinando el país. Y por eso bramáis", ha escrito.

Albiach ha tachado de "preocupantes" algunos planteamientos del partido sobre la migración y ha defendido que la vinculación entre "inmigración e inseguridad", discurso que atribuye a PP y Vox pero también a Junts, es un "error que lo único que hace es reforzar posicionamientos que son racistas". En este sentido, ha alertado de que la formación "se está equivocando" en su competición electoral con Aliança Catalana, aunque ha sostenido no estar dispuesta a "soltar la mano" de Junts dentro del "bloque democrático".

Ruptura de relaciones

Este nuevo enfrentamiento entre Junts y Comuns se produce un día después de que la dirección posconvergente anunciara que suspendía todo contacto con Sumar, tanto a nivel de grupo parlamentario en el Congreso como con todos sus ministros, por las acusaciones de Díaz. Al menos, detallaron fuentes del partido, hasta que hubiera una disculpa "sincera" de la vicepresidenta. Con su mensaje, Puigdemont da a entender que ni de lejos se ha reconducido la situación con la respuesta de Albiach.

El mensaje es especialmente importante en un momento en que el Ejecutivo trata de atraer a Junts para que avale el decreto de vivienda de Sumar. Los posconvergentes ya habían descartado apoyar el redactado actual, pero Sumar mantenía que las negociaciones entre las dos formaciones seguían abiertas.

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En el Parlament, las relaciones entre estos dos espacios políticos tampoco pasan por un buen momento. Justamente, este miércoles, hubo un encontronazo entre los portavoces de las dos formaciones, Salvador Vergés y David Cid, después de que el dirigente de los Comuns sugiriera que Junts estaba a favor de la guerra en Irán.