Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesTendón AquilesFlorentino PérezBayern - MadridVariantes genéticasCatalunyaAtaque tiburónDevolución HaciendaFuncionariosGuerra Irán
instagramlinkedin

Tribunales

Zarrías reconoce ante juez que pagó 16.000 euros a Leire Díaz por investigar si Villarejo estaba detrás del caso de los ERE

El juez Zamarriego citó al al exdirigente del PSOE andaluz para aclarar si contrató a la 'fontanera' del PSOE para compensar servicios a Cerdán

Gaspar Zarrías llega al juicio del caso ERE

Gaspar Zarrías llega al juicio del caso ERE / EUROPA PRESS

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El histórico dirigente del PSOE en Andalucía Gaspar Zarrías ha reconocido ante el juez que investiga el 'caso Leire' que contrató a la exmilitante socialista para que, en calidad de periodista, realizara una investigación sobre si el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba detrás del inicio de la investigación judicial por los ERE en Andalucía en el que él terminó implicado. Así lo ha explicado el propio exdirigente socialista a las puertas del tribunal de instancia de Madrid, donde ha concretado que esta investiación concluyó que el policía no tenía nada que ver por este asunto, aunque Díez cobró por este trabajo a razón de 4.000 euros durante cuatro meses.

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervienen en causas abiertas contra el PSOE, realizó esta citación en a requerimiento de la acusación popular en nombre del PP. Según esta parte, se trata de aclarar si Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta  en una sociedad que estaba a nombre, Zaño Consultora, con el objetivo de compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.

Pese a que había sido citado a las 10.00 horas, Zarrías llegó algo tarde a la cita judicial y comentó a los periodistas que le esperaban a las puertas del Tribunal de Instancia de Madrid que había tenido un problema con su vehículo. Su citación, en calidad de testigo, se había producido"bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros.

Desde el PP se sospecha que la consultora Zaño, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014-- en realidad estaba compensando la labor de esta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.

Noticias relacionadas y más

Archivo - La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España).

La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025 / Carlos Luján - Europa Press

El titular de la plaza de instrucción número 9 de Madrid mantiene imputados en esta causa tanto a la exmilitande como al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra un alto mando de la UCO, Antonio Balas y el fiscal Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  4. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  5. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Ignacio Cosidó ante el tribunal que juzga Kitchen (2)

Zarrías reconoce ante juez que pagó 16.000 euros a Leire Díaz por investigar si Villarejo estaba detrás del caso de los ERE

Zarrías reconoce ante juez que pagó 16.000 euros a Leire Díaz por investigar si Villarejo estaba detrás del caso de los ERE

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte

El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte

Guía para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes

Guía para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes

El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

Cosidó, el desmemoriado

Cosidó, el desmemoriado

Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo