El Supremo autoriza a los Mossos a destruir todo lo intervenido el 1-O

Mientras los condenados y los procesados en rebeldía por delito de malversación de caudales cometido en el 'procés' aún esperan en el Tribunal Constitucional a que se les aplique la amnistía, el Tribunal Supremo ha autorizado a los Mossos a destruir todo el material que se intervino el 1 de octubre de 2017 cuya responsabilidad juzgó y condenó en su sentencia del 14 de octubre de 2019, conforme ha solicitado la Direcció General de la Policía de la Generalitat en un oficio.

La Sala Segunda, presidida por Andrés Martínez-Arrieta, y cuatro de los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas han firmado una providencia en la que autorizan "la destrucción del material intervenido durante la jornada del día 1 de octubre de 2027 cuyos hechos" dieron lugar a la causa. La providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que "La Sala no se opone a que se proceda a la destrucción de dicho material, si bien, deberá conservarse una o dos muestras de cada uno de los efectos intervenidos".

Además, impone la condición de que "la diligencia de destrucción" se desarrolle en "presencia del Letrado de la Administración de Justicia a tal efecto designado, el día y hora que se determine, quien deberá levantar acta y, una vez realizada, remitirla a esta Sala, junto con las muestras que no hayan sido objeto de destrucción, para que sean custodiadas en las dependencias de este tribunal".

Para proceder a lo acordado, el Supremo libra dos oficios, uno a la Direcció General de la Policía de la Generalitat para que traslade todo el material intervenido, que se encuentra en los almacenes de las distintas regiones policiales, para su depósito en la sede central de Mossos d’ Esquadra sito en Sabadell y una vez trasladado, se comunique al letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y otro al propio tribunal para que preste la cooperación jurisdiccional necesaria.