PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura

El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.

El acuerdo fue confirmado públicamente por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández. La dirigente popular expresó su deseo de que la próxima semana sea el debate de investidura. Por su parte, el líder de Vox en la región avanzó que asumirán una vicepresidencia y las consejerías de Agricultura y la de Familias.

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