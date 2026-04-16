Nuevo ejecutivo
PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura
Vox asume una vicepresidencia y varias consejerías, entre ellas la de familia y de agricultura
Rocío Entonado
Mérida
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El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.
El acuerdo fue confirmado públicamente por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández. La dirigente popular expresó su deseo de que la próxima semana sea el debate de investidura. Por su parte, el líder de Vox en la región avanzó que asumirán una vicepresidencia y las consejerías de Agricultura y la de Familias.
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