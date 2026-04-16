Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

La sexta sesión del juicio de la operación Kitchen organizada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz ha comenzado con la declaración de tres agentes que hicieron los seguimientos que realizaron en 2012 a la mujer del extesorero del Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y al abogado de ambos en esas fechas: Javier Gómez de Liaño. En algunos casos estos rastreos acabaron en diferentes actas policiales, en los que se especificaban sus movimientos: "El moro y la rubia salen del portal”, escriben los informes internos policiales, que se referían de esta forma a Rosalía Iglesias y al chófer de la familia Sergio Ríos, a quien llamaban también con otros sobrenombres: "El gitano y la rubia se apean del vehículo".

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Este jueves está previsto que continúe el juicio del caso Kitchen con el interrogatorio de varios policías, así como de varios periodistas que publicaron informaciones sobre la operación parapolicial. También está señalada la declaración de los notarios que protocolizaron en 2019 los mensajes que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su 'número' dos mientras se llevaba a cabo la intervención contra Bárcenas.

Precisamente, el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó la Kitchen, Gonzalo Fraga, calificó en su declaración como "significativos" los datos que aparecen en los SMS que envió el 13 de julio de 2013 el exministro a Francisco Martínez, porque las referencias que Fernández Díaz hizo sobre el exchófer de Bárcenas, el confidente policial Sergio Ríos, coincidían temporalmente "con la captación real" en 2013 y lo anotado en las agendas o diarios de Villarejo, y sin que pudiera conocerlo por las agendas de Villarejo, que se intervinieron en 2020.