Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tendón AquilesBayern - MadridVariantes genéticasCatalunyaAtaque tiburónDevolución HaciendaFuncionariosTrumpOutletGuerra Irán
instagramlinkedin

JUICIO KITCHEN

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

Este jueves serán interrogados los notarios que protocolizaron en 2019 los mensajes que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su 'número' dos mientras se llevaba a cabo la intervención contra el extesorero del PP

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La sexta sesión del juicio de la operación Kitchen organizada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz ha comenzado con la declaración de tres agentes que hicieron los seguimientos que realizaron en 2012 a la mujer del extesorero del Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y al abogado de ambos en esas fechas: Javier Gómez de Liaño. En algunos casos estos rastreos acabaron en diferentes actas policiales, en los que se especificaban sus movimientos: "El moro y la rubia salen del portal”, escriben los informes internos policiales, que se referían de esta forma a Rosalía Iglesias y al chófer de la familia Sergio Ríos, a quien llamaban también con otros sobrenombres: "El gitano y la rubia se apean del vehículo".

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional.

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Este jueves está previsto que continúe el juicio del caso Kitchen con el interrogatorio de varios policías, así como de varios periodistas que publicaron informaciones sobre la operación parapolicial. También está señalada la declaración de los notarios que protocolizaron en 2019 los mensajes que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su 'número' dos mientras se llevaba a cabo la intervención contra Bárcenas.

Noticias relacionadas y más

Precisamente, el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó la Kitchen, Gonzalo Fraga, calificó en su declaración como "significativos" los datos que aparecen en los SMS que envió el 13 de julio de 2013 el exministro a Francisco Martínez, porque las referencias que Fernández Díaz hizo sobre el exchófer de Bárcenas, el confidente policial Sergio Ríos, coincidían temporalmente "con la captación real" en 2013 y lo anotado en las agendas o diarios de Villarejo, y sin que pudiera conocerlo por las agendas de Villarejo, que se intervinieron en 2020.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  4. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  5. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

Feijóo condena al diputado de Vox expulsado del Congreso: "Es evidente que no podemos compartir su actitud"

Feijóo condena al diputado de Vox expulsado del Congreso: "Es evidente que no podemos compartir su actitud"

El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte

El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte

La juez impone una orden de alejamiento a un edil de Vox en Montserrat tras una denuncia por malos tratos

El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

Feijóo acusa a Sánchez de atentar contra "los pilares del europeísmo" con la regularización de inmigrantes

Feijóo acusa a Sánchez de atentar contra "los pilares del europeísmo" con la regularización de inmigrantes

Dimite un concejal de Vox en Valencia tras ser denunciado por malos tratos