El Parlament pide al Govern que el peaje de la C-32 sea gratuito en los días laborables durante las obras de la R2 Sud

Más de dos meses después de que tuviera lugar el accidente mortal de Gelida, la crisis de Rodalies sigue marcando el debate político y la agenda social de Catalunya. Este jueves, la mayoría de partidos del Parlament -Junts, ERC, PPC, Vox y Aliança Catalana- han reclamado al Govern que bonifique el peaje de la C-32 los días laborables mientras duren las obras de la línea R2 Sudque conecta Barcelona con el sur del área metropolitana y el Penedès. PSC, Comuns y CUP se han abstenido bajo el argumento de que "es mejor" destinar esos recursos a reforzar los planes alternativos existentes.

Se trata de las obras de mantenimiento que Adif inició a mediados de marzo en los túneles del Garraf, donde los trenes circulan por vía única, y que se prolongarán, como mínimo, dos meses más. "La perspectiva de llegar al verano con un previsible incremento de la gente que se desplace a las playas es preocupante y el plan alternativo actual no está suficientemente bien dimensionado", ha declarado el diputado de ERC, Carles Campuzano, cuyo partido ha presentado la moción. El exconseller ha pedido "transparencia" y "seguimiento" en los transportes sustitutorios para facilitar la vida a la ciudadanía. "Sabemos que la gratuidad de la C-32 no convence a todo el mundo, pero tiene todo el sentido para la gente que no tiene más alternativas [que el transporte privado]", ha añadido, sobre el punto más polémico del texto que recoge la necesidad de "negociar" con la concesionaria esta medida.

Sabemos que la gratuidad de la C-32 no convence a todo el mundo, pero tiene todo el sentido para la gente que no tiene más alternativas Carles Campuzano — Diputado de ERC

Críticas de los Comuns y la CUP

Quienes no lo ven con buenos ojos, más allá del PSC, son los Comuns y la CUP, que creen que la medida "fomenta" el uso del coche y va en dirección contraria a lo que ellos defienden. "Los recursos públicos no pueden ir a subvencionar a la concesionaria y a fomentar que la gente utilice el coche", ha criticado el 'cupero' Dani Cornellà. Poco antes, el parlamentario de Vox, Andrés Bello, había celebrado la propuesta al entender que "considera al vehículo privado igual de válido". "Nos gusta, bienvenidos. Nosotros hace tiempo que defendemos estas bonificaciones en todas las autopistas", ha espetado.

Los recursos públicos no pueden ir a subvencionar a la concesionaria y a fomentar que la gente utilice el coche Dani Cornellà — Diputado de la CUP

A ello se ha agarrado Lluís Mijoler, de los Comuns, para rechazar que se levanten las barreras de la C-32. "No compartimos que la respuesta política sea abrir o bonificar más autopistas y, si cabe alguna duda, la intervención del diputado de Vox lo confirma", ha lanzado a modo de reflexión. Tanto el exalcalde de El Prat como el diputado Cornellà han abogado por destinar esos recursos -se estima que son unos 600.000 euros al día cuando se abre en los dos sentidos- a poner más autobuses de transporte alternativo. Aun así, no se han opuesto.

Tampoco el PSC ve esta medida pues considera que levantar las barreras tiene un impacto muy limitado: solo repercute al 1% de los pasajeros, según los estudios que manejan. Así, los socialistas abogan por destinar estos recursos a reforzar el plan alternativo, aunque han hecho poca autocrítica y han asegurado que este "funciona bien", ya que fue diseñado con entidades, plataformas y ayuntamientos afectados, de quienes el Govern sigue recogiendo sus observaciones para mejorar el plan. "Tenemos un órgano de coordinación y ya hemos implementado los ajustes necesarios tras el primer mes en funcionamiento", ha apuntado Imma Ferret, del grupo parlamentario socialista.

Reclaman los costes al Estado y las operadoras

Donde sí ha habido más consenso es para instar a Salvador Illa a que pida a Adif, Renfe y al Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, con quien se reunió la semana pasada, que asuman los "costes económicos íntegros" de las medidas alternativas de movilidad derivadas de estos cortes. Lo han apoyado todas las formaciones -incluido el PSC- y ha contado solo con la abstención de Vox.

"Lo que no puede ser es que encima los catalanes tengamos que pagar por un mal servicio", ha afirmado la diputada de Junts, Montse Ortiz, tras mandar el siguiente mensaje al Govern: "Sin confianza, ya pueden mejorar las vías que no servirá de nada; necesitamos el traspaso integral de Rodalies". También el PPC ha pedido que no sean los usuarios quienes paguen la factura. "Debemos pensar en los usuarios del servicio ferroviario, pero también de los alternativos", ha recordado el diputado popular Lluís Huguet.

Sin confianza, ya pueden mejorar las vías que no servirá de nada; necesitamos el traspaso integral de Rodalies Montse Ortíz — Diputada de Junts

Para que no quede nada pendiente de pago, el Parlament también ha puesto deberes a la conselleria de Territori, capitaneada por Sílvia Paneque, al exigir que elabore y publique un mes antes de que acaben las obras un "balance económico completo" del coste del dispositivo alternativo, donde incluya "cualquier medida complementaria" que se haya desplegado con tal de garantizar la movilidad en la zona para poder pasar la factura al Estado.

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ERC es especialmente insistente con el coste de una eventual gratuidad del peaje de la C-32, que suele ser muy elevado en comparación al resto y que siempre es complicado de cuantificar. Por ejemplo, cuando se levantaron las barreras por el accidente de Gelida durante 10 días en ambos sentidos, la cifra alcanzó los 600.000 euros al día. Todavía se desconoce la cuantía de los otros 10 días que estuvo abierto solo en un sentido.