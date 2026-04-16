Junts propone deducciones fiscales del alquiler y de la hipoteca para rebatir el decreto de vivienda de Sumar

Junts ya ha descartado por activa y por pasiva aprobar el decreto del Gobierno impulsado por Sumar que prorroga los contratos de alquiler dos años y limita las subidas al 2%, por lo que la medida decaerá a finales de este mes de abril. Sin embargo, el partido liderado en Madrid por Míriam Nogueras ha presentado en el Congreso su plan de choque alternativo, que consiste en introducir una deducción del 15% en el IRPF para los gastos de alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual. Esta rebaja fiscal tendría un tope de 11.630 euros anuales.

Los posconvergentes han presentado la medida en forma de proposición no de ley, lo que significa que no tiene carácter vinculante. No osbatente, la formación, que rompió las negociaciones con el Gobierno el pasado mes de octubre, lanza así un mensaje indirecto al PSOE sobre qué medidas estarían dispuestos a aprobar.

Así lo ha dado a entender Nogueras en declaraciones este jueves en SER Catalunya, donde ha deunciado que el Gobierno ha aumentado "en un 57%" la recaudación de impuestos "en comparación con el primer año que entró a gobernar" por el alza de precios debido a la inflación.

Según la formación, las políticas para mitigar la crisis habitacional deberían recaer en la administración y no de los propietarios de las viviendas, e insta al Gobierno a "devolver a los ciudadanos" lo que considera un "exceso de recaudación". En opinión del partido, esta rebaja fiscal es la única vía eficaz para mitigar los problemas de acceso a la vivienda, ya que considera que el control de precios solo reduce la oferta de alquiler.

La iniciativa parlamentaria también propone una reforma del Código Civil para permitir a los deudores hipotecarios cancelar su deuda por el mismo precio por el que el banco haya vendido a un tercero, y también garantizar que la vivienda de una persona mayor se considere su vivienda habitual aunque ingrese en una residencia geriátrica, evitando así que Hacienda les penalice fiscalmente si deciden venderla.

Situación actual

En Catalunya, la deducción por alquiler de vivienda habitual permite desgravar el 10% de las cantidades pagadas, pero solo pueden beneficiarse de ello los menores de 35 años, quienes hayan estado en paro durante al menos 183 días a lo largo del año en cuestión, las personas con una discapacidad igual o superior al 65% o los viudos o viudas mayores de 65 años. Además, es imprescindible no superar los 30.000 euros de base imponible en declaración individual -45.000 en caso de hacerla conjunta-, que la vivienda constituya la residencia habitual y que conste como titular del contrato de alquiler.

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En el caso de las hipotecas, solo pueden deducirse un 15% de las cantidades pagadas aquellos que firmaran el préstamo antes del 1 de enero de 2013. Otras comunidades, en cambio, cuentan con deducciones autonómicas para estos casos.