Tras el incidente en Cornellà
El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte
Los cánticos racistas empañan el amistoso de España frente a Egipto en Cornellà: "Musulmán el que no bote"
Los cánticos racistas que se escucharon hace dos semanas en el partido España - Egipto celebrado en Cornellà han hecho cambiar el "chip" al Govern sobre los discursos de odio "instrumentalizados" en el deporte. Así lo ha afirmado el conseller de Deportes, Berni Álvarez, en una intervención en el Parlament, en la que ha explicado las medidas que ha llevado a cabo el Executiu para intentar combatir que se produzcan este tipo de situaciones, entre ellos la puesta en marcha de un canal de denuncias.
Según el aquellos hechos evidencian que hay mensajes "orientados" y "preparados" que van mucho más allá de los insultos habituales en un recinto deportivo, y ha animado a los clubes a denunciar estos comportamientos. A su parecer, es "equivocado" no actuar para evitar quedarse sin grada de animación. En este sentido, ha avisado de que no se puede tratar estas actuaciones como un simple "incidente deportivo" y las ha calificados de "vulneración de derechos" que provoca una "fractura muy clara de la convivencia".
Por todo ello, el Govern ha aprobado un plan de acción para prevenir y combatir el racismo y los discursos de odio en el ámbito deportivo, ha reactivado espacios de coordinación institucional como la Comisión y la Subcomisión contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia, y ha firmado un convenio con LaLiga para reforzar la prevención y el seguimiento de estos comportamientos.
También ha destacado la puesta en marcha de un canal de denuncias a través de la UFEC, así como la publicación de guías específicas y el impulso de campañas de sensibilización como ‘Yo siempre gano’, ‘Juega limpio’ o ‘Cero insultos en la grada’. Además, ha anunciado que el departamento prepara jornadas sectoriales y una carta de compromiso en derechos humanos y antirracismo para consolidar un posicionamiento compartido del sector.
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