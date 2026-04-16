El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

El Govern quiere ampliar su oferta de plazas de catalán ante el proceso de regularización de más de medio millón de inmigrantes que comienza este jueves en toda España. Catalunya se perfila como una de las comunidades autónomas con mayor número de personas que podrían acogerse a esta medida: unas 135.000, lo que supone el 27% del total estimado, según las previsiones de la Fundación Ciudadanía Global, una de las entidades impulsoras de la medida.

En este contexto, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicado en una entrevista en Ser Catalunya que las comunidades autónomas están llamadas a tener un papel clave en el "acompañamiento" de servicios a estas personas, pero también en su integración. En este punto, ha avanzado que "en los próximos días" el Executiu pondrá "más recursos" para que haya más plazas para estudiar catalán dirigidas a los extranjeros que quieran aprender el idioma, aprovechando que muchos de ellos verán su situación regularizada y podrán centrarse en su inserción.

"Tenemos el reto de mantener nuestra identidad, cultura y lengua [...] para el Govern es fundamental que una persona que llegue a Catalunya aprenda nuestra lengua", ha declarado Dalmau, tras sacar pecho de que su Govern es el que "más recursos ha destinado al catalán". "Puedes decir que defiendes mucho la lengua pero para defenderla debes hacer algo", ha deslizado el titular de Presidència, en un reproche velado a partidos como Junts, que son muy críticos con la política lingüística del Govern y que, junto a la CUP, se desmarcaron del Pacte Nacional per la Llengua.

Actualmente, según ha explicado, el Govern ya ha ampliado en unas 25.000 las vacantes formativas, entre las que ofrecen las entidades que financia y las propias, si bien la intención del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, era llegar a las 30.000 plazas, como dijo hace más de un año, con una inversión de 8,8 millones de euros. "Hemos pasado de 120.000 plazas [anuales] a unas 146.000 fruto del acuerdo para el Pacte Nacional", ha celebrado el conseller.

En estos momentos, el Executiu trabaja en dos direcciones: una es hacer crecer los cursos que ya oferta el Consorci per a la Normalització Lingüística, que en este primer trimestre de 2026 ha incrementado un 25% sus plazas -unas 42.000 en total-, y la otra es subvencionar a los entes locales para que impulsen más cursos en sus territorios, con una nueva línea de financiación que ha supuesto ya la apertura de otros 8.000 cursos más, según los datos que facilitó la conselleria.

Son unas cifras que siguen sin convencer a las entidades en defensa de la lengua, que piden llegar a las 200.000 plazas para cubrir la demanda. A modo de ejemplo, en Barcelona, donde existe una demanda superior al resto de ciudades por su dimensión, en el segundo trimestre de 2025 casi 2.000 personas se quedaron sin opción de acudir a las clases.

Las bajas médicas

Además, el conseller, que está asumiendo actualmente la cartera del Departament de Salut debido a la baja de Olga Pané -se ha fracturado el peroné-, ha explicado que el Govern trabaja en "encontrar otro camino" para acortar los tiempos de las pruebas diagnósticas de distintas patologías, con el objetivo de reducir las bajas que se tramitan en los CAP. Salut dio marcha atrás en su medida para incentivar económicamente a los centros que redujeran los tiempos de las bajas, después de que toda la oposición en bloque -especialmente sus socios de investidura- se opusiera a ella.

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Dalmau ha defendido que "en Catalunya las bajas se conceden por criterio médico" y ha negado que la medida que el Executiu ha desactivado fuera contraria a ese principio. "Hay muchas bajas que se prolongan porque tenemos un sistema en el que tardamos demasiado en realizar las pruebas diagnósticas; los incentivos buscaban abordar las listas de espera de estas pruebas, pero han generado confusión y cierto rechazo", ha añadido el conseller. Y ha concluido: "Pensábamos que era un camino, pero hemos rectificado; buscaremos otro".