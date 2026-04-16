Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tendón AquilesBayern - MadridVariantes genéticasCatalunyaAtaque tiburónDevolución HaciendaFuncionariosTrumpOutletGuerra Irán
instagramlinkedin

En Monserrat

Dimite un concejal de Vox en Valencia tras ser denunciado por malos tratos

El partido anuncia la decisión de renunciar al acta "para no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal"

Carlos Martínez, primero por la derecha, en un pleno de Montserrat, en una imagen de archivo.

Carlos Martínez, primero por la derecha, en un pleno de Montserrat, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Pascual Fandos

Alzira
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat (Valencia) Carlos Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos interpuesta el pasado domingo por su pareja, que ha provocado que la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictara el lunes una orden de alejamiento, como ayer informó en primicia Levante-EMV. La dimisión de Martínez la ha anunciado este jueves la formación de extrema derecha en un comunicado.

Vox expone que la decisión de Martínez de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, “anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general“.

Carlos Martínez ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido, según detalla el comunicado.

La titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictó el lunes una orden de alejamiento por la que impide a Carlos Martínez Salvador acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

Noticias relacionadas

La magistrada que ha dictado la orden de protección considera que las situaciones que expone la denunciante podrían ser constitutivas de un delito de malos tratos e injurias en el ámbito de la violencia de género, a la espera de la calificación que se realice en el momento procesal oportuno. La magistrada entiende que existe un riesgo objetivo para la integridad de la denunciante en base a los hechos que han provocado la denunciamente

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  4. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  5. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte

El Govern pone en marcha un canal de denuncias para combatir los cánticos racistas en el deporte

Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”

Feijóo condena al diputado de Vox expulsado del Congreso: "Es evidente que no podemos compartir su actitud"

Feijóo condena al diputado de Vox expulsado del Congreso: "Es evidente que no podemos compartir su actitud"

La juez impone una orden de alejamiento a un edil de Vox en Montserrat tras una denuncia por malos tratos

El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

El Govern aumentará las plazas para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

Feijóo acusa a Sánchez de atentar contra "los pilares del europeísmo" con la regularización de inmigrantes

Feijóo acusa a Sánchez de atentar contra "los pilares del europeísmo" con la regularización de inmigrantes

Dimite un concejal de Vox en Valencia tras ser denunciado por malos tratos