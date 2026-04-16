Puigdemont acusa Yolanda Díaz de actuar "como Trump" y avisa: "Que pida los votos al PP para ser vicepresidenta"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra Yolanda Díaz se reunió con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo el 4 de septiembre de 2023. Aquel encuentro fue la antesala al pacto de investidura de Pedro Sánchez. Aunque las negociaciones posteriores fueron siempre entre el PSOE y Junts, y no con Sumar, para el expresident de la Generalitat, la visita de Díaz a Bruselas supuso el reconocimiento de su figura como actor político, tras años de cierto ostracismo en Bélgica. Pero la buena relación que se encargaron de reflejar en las fotografías de aquella jornada, no duró mucho. Las diferencias entre las dos formaciones se han hecho evidentes durante toda la legislatura en el Congreso, y han llegado a un punto de no retorno después de que la vicepresidenta haya tachado a Junts de "racista" y "clasista". "Buen viaje", le ha ensartado Puigdemont.

"La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta", ha añadido el líder de Junts en un mensaje en las redes sociales, en el que también ha acusado a la dirigente de Sumar de actuar con los mismos métodos que Donald Trump.

Puigdemont ha calificado las palabras de Díaz de "populismo" y de "falta de respeto y de rigor", al tiempo que le ha achacado "bajeza moral" y desconocimiento de la sociedad catalana. "Vive del mito fundacional del españolismo en Catalunya, según el cual todo lo que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por supuesto, carlista", ha sostenido, tras recordar la coincidencia de voto entre los Comuns y el PP que permitió la investidura de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona.

El enfado de los posconvergentes también se ha hecho notar en el Parlament. El diputado Joan Canadell ha aprovechado una de sus intervenciones desde el atril para dirigirse a los socios de Díaz en la Cámara catalana, los Comuns, y para preguntarles, irónicamente, si la vicepresidenta y el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, se encuentran en un "concurso a ver quién carga más contra Junts".

Noticias relacionadas

El partido liderado por Puigdemont mantuvo el miércoles un encontronazo con esta formación, porque Cid sugirió que estaban a favor de la guerra en Irán. "Si banalizan las formaciones estrictamente democráticas, están banalizando a la extrema derecha", ha advertido Canadell. Y en la misma línea que Puigdemont, se ha preguntado si durante la reunión en Bruselas de 2023 también consideraban "racista" al líder de Junts.