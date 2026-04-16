Aliança Catalana sigue sin candidato para las elecciones en Barcelona y retrasa su designación más allá de Sant Jordi

Aliança Catalana busca candidato en Barcelona. La formación independentista de extrema derecha ha dado marcha atrás y aplaza la proclamación de su alcaldable en la capital catalana más allá del 23 de abril, pese a que su líder, Sílvia Orriols, había anunciado que haría público el nombre por Sant Jordi. Entonces afirmó que sería un "barcelonés" con el que aspiraba a "hacer daño al área metropolitana" en las próximas elecciones de 2027.

Ahora la situación se ha complicado y el nombre aún no está decidido. Así lo ha confirmado Orriols en una rueda de prensa en el Parlament este jueves: "Seguramente no podremos anunciar el candidato de Barcelona porque la persona en la que habíamos confiado se ha desdicho". No ha dado nombres, pero ha asegurado que su formación ya maneja otras opciones que, por ahora, no quieren hacer públicas para evitar precipitaciones. No está todavía cerrado y, a falta de una semana para Sant Jordi, no llegan.

El último nombre que sonó como posible candidato fue el del publicista Lluís Carrasco, quien rechazó la propuesta, pese a que la formación de Orriols daba por hecho su fichaje. También se llegó a tantear al exconseller y exdirigente de Junts Jaume Giró, que abandonó el partido de Carles Puigdemont el pasado septiembre por discrepancias con la dirección.

A falta de un año para estos comicios, las encuestas apuntan que Aliança Catalana entraría por primera vez en el pleno barcelonés y se situaría como cuarta fuerza con un 3,9% de los votos, superando incluso a Junts, que tampoco tiene todavía decidido el nombre de su alcaldable, después de que el empresario Taxto Benet rechazase definitivamente el ofrecimiento.

Los posconvergentes llevan tiempo buscando un fichaje que evite un enfrentamiento interno entre Josep Rius -persona de confianza de Puigdemont- y Jordi Martí -el sustituto designado por Xavier Trias-, pero de momento no han dado con el indicado. Sobre la mesa han pasado distintos nombres, ya sea porque se han ofrecido o porque Junts les ha tanteado, como el propio Giró, los exconsellers Josep Maria Argimon y Victòria Alsina e incluso el exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas, quien también recibió la llamada de Aliança Catalana.

Candidata en Berga tras la crisis

Orriols tampoco ha hecho público -ni se sabe si lo hará en Sant Jordi- el nombre de los candidatos en el resto de capitales de provincia (Girona, Tarragona y Lleida), si bien ese día se anunciarán alcaldables de "grandes ciudades" que tampoco ha querido revelar. Este jueves sí ha presentado a la candidata en Berga, Judit Vinyes, actualmente concejal de Berga Grup Independent (BeGI), con quien Aliança Catalana ha firmado un acuerdo para incorporarse "al proyecto" y fusionar ambas siglas.

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La designación de Vinyes como cabeza de lista en Berga ya se daba por hecha, pero el partido ha querido oficializarla en el Parlament con el objetivo de calmar las aguas tras la crisis vivida el pasado diciembre. Entonces, Vinyes, que era independiente, anunció su salto a Aliança Catalana y, de forma interna, se dio por hecha su candidatura para 2027. Esto provocó malestar entre algunos afiliados locales, hasta el punto de que más de la mitad amenazaron con darse de baja al considerar que la decisión no se había tomado siguiendo los procedimientos habituales y que se habían enterado por vías externas, y no a través de los canales internos de la organización. En aquel momento, Aliança Catalana negó haber tomado una decisión definitiva.