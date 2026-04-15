Vista en la Audiencia Nacional
Juicio a la familia Pujol: los peritos de la defensa rebaten hoy las acusaciones de blanqueo de capitales
Los expertos propuestos por los abogados de los investigados intentarán contrarrestar las conclusiones de la fiscalía y la Abogacía del Estado
Los peritos de Hacienda tachan de "prestación de servicios inexistentes" las supuestas intermediaciones de Pujol Ferrusola por las que cobró millones
Este miércoles es el turno de los peritos de la defensa, que, en principio, rebatirán las afirmaciones de los inspectores de Hacienda, quienes calificaron de "prestación de servicios inexistentes" las supuestas intermediaciones de Jordi Pujol Ferrusola, por las que el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, percibió cuantías millonarias. La declaración de estos funcionarios de la Agencia Tributaria supuso un espaldarazo a las tesis del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y de los abogados del Estado. Sin embargo, en la sesión de este martes, los expertos propuestos por los abogados de los imputados, entre ellos el exmandatario y sus siete hijos, darán su versión.
Esta prueba pericial es conjunta. Al igual que ayer estuvieron presentes los peritos de la defensa en el interrogatorio de los inspectores de Hacienda, estos últimos también se sentarán en la misma mesa improvisada por el tribunal para la comparecencia de todos los expertos. De esta manera, se abre la posibilidad de que cada una de las manifestaciones realizadas por alguna de las partes pueda ser rebatida por otro técnico.
El tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a la familia Pujol tendrá que esforzarse por mantener el orden para que las explicaciones de los expertos les lleguen con la claridad necesaria para poder dictar sentencia. La semana del 27 de marzo declararán, en un principio, tanto la familia Pujol como los empresarios investigados. El calendario fija el 14 de mayo como la última sesión, aunque todo dependerá de lo que se alarguen los informes finales de las acusaciones y de las defensas.
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