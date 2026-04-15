Pleno del Parlament
Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"
El president de la Generalitat echa en cara a los populares que esté pactando con Vox el gobierno de Extremadura y Aragón
El PSC disuelve la agrupación de Ripoll y designará a dos concejales
El Govern reafirma su compromiso contra la extrema derecha tras la crisis del PSC en Ripoll: "La línea roja está clara"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, venía preparado para despachar este miércoles ante la oposición a cuenta de la crisis del PSC en Ripoll tras haber facilitado con una abstención los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols. Para su sorpresa, no ha sido Junts, sino el PP, quien le ha echado en cara una actuación por la que se ha actuado con contundencia cesando a los dos concejales y disolviendo la agrupación local socialista. "Todo el mundo sabe que mi Govern y mi partido no pactan con quienes defienden los discursos de odio, pero ustedes se están repartiendo gobiernos autonómicos con Vox", ha replicado al líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, al tiempo que ha topado con la líder de Aliança Catalana dándole las "gracias" irónicamente por el gesto de sus ya exconcejales.
El dirigente del PP en Catalunya ha acusado al PSC de haber pactado con Aliança Catalana "porque a ambos les interesaba hacerlo" para evitar una moción de confianza en Ripoll. "No nos chupamos el dedo, esto es hipocresía, teatro, cinismo y postureo. Son los dos una estafa", ha espetado sobre los rifirrafes que el president mantiene con Orriols en el Parlament. El president ha manifestado "sorpresa" ante al argumento "retorcido" desarrollado por el PP y ha recordado que en estos momentos los populares están negociando con el partido de Santiago Abascal los gobiernos de Extremadura y Aragón. "Forman parte de un partido que no se pone al lado de los derechos humanos y del derecho internacional", ha señalado.
También la propia Orriols ha buscado regocijarse a costa de la polémica en Ripoll que ha permitido que sus presupuestos sean aprobados. "Es una jugada maestra sin precedentes haber desarticulado la agrupación del PSC en Ripoll. Gracias por los presupuestos", le ha dicho a Illa la líder de Aliança. El president, a su vez, ha insistido que no participarán ni por activa ni por pasiva de acuerdos con los que defienden los discursos de odio y se ponen "al lado de Netanyahu, Trump, Orbán o Alternativa por Alemania".
De hecho, el president de la Generalitat ha aprovechado el foco del Parlament para reivindicar que Catalunya se convertirá el viernes y el sábado en el epicentro del progresismo a nivel internacional con la cumbre Global Progressive Mobilisation, a la que acudirán líderes mundiales como el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Pedro Sánchez y el mismo Illa como anfitriones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
- Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné