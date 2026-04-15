Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CoagulaciónFuncionariosBases militaresViviendaTiroteo BarcelonaPedro SánchezRosalíaJuez PeinadoGuardia CivilAtlético - BarçaGuerra IránDani GarcíaRenta mascotas
instagramlinkedin

Pleno del Parlament

Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"

El president de la Generalitat echa en cara a los populares que esté pactando con Vox el gobierno de Extremadura y Aragón

El PSC disuelve la agrupación de Ripoll y designará a dos concejales

El Govern reafirma su compromiso contra la extrema derecha tras la crisis del PSC en Ripoll: "La línea roja está clara"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante el pleno del Parlament

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante el pleno del Parlament / David Zorrakino / Europa Press

Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El president de la Generalitat, Salvador Illa, venía preparado para despachar este miércoles ante la oposición a cuenta de la crisis del PSC en Ripoll tras haber facilitado con una abstención los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols. Para su sorpresa, no ha sido Junts, sino el PP, quien le ha echado en cara una actuación por la que se ha actuado con contundencia cesando a los dos concejales y disolviendo la agrupación local socialista. "Todo el mundo sabe que mi Govern y mi partido no pactan con quienes defienden los discursos de odio, pero ustedes se están repartiendo gobiernos autonómicos con Vox", ha replicado al líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, al tiempo que ha topado con la líder de Aliança Catalana dándole las "gracias" irónicamente por el gesto de sus ya exconcejales.

El dirigente del PP en Catalunya ha acusado al PSC de haber pactado con Aliança Catalana "porque a ambos les interesaba hacerlo" para evitar una moción de confianza en Ripoll. "No nos chupamos el dedo, esto es hipocresía, teatro, cinismo y postureo. Son los dos una estafa", ha espetado sobre los rifirrafes que el president mantiene con Orriols en el Parlament. El president ha manifestado "sorpresa" ante al argumento "retorcido" desarrollado por el PP y ha recordado que en estos momentos los populares están negociando con el partido de Santiago Abascal los gobiernos de Extremadura y Aragón. "Forman parte de un partido que no se pone al lado de los derechos humanos y del derecho internacional", ha señalado.

También la propia Orriols ha buscado regocijarse a costa de la polémica en Ripoll que ha permitido que sus presupuestos sean aprobados. "Es una jugada maestra sin precedentes haber desarticulado la agrupación del PSC en Ripoll. Gracias por los presupuestos", le ha dicho a Illa la líder de Aliança. El president, a su vez, ha insistido que no participarán ni por activa ni por pasiva de acuerdos con los que defienden los discursos de odio y se ponen "al lado de Netanyahu, Trump, Orbán o Alternativa por Alemania".

Noticias relacionadas

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Sesión ordinaria del pleno del Parlament, centrada en la sesión de control con preguntas al president Salvador Illa y a los consellers del Govern de Catalunya. El orden del día aborda la agenda legislativa reciente en memoria democrática, violencia machista, sensellarisme y servicios sociales, y prevé la constitución de comisiones de investigación. 15 ABRIL 2026 David Zorrakino / Europa Press 15/04/2026. Silvia Orriols;Salvador Illa;David Zorrakino

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durante el pleno en el Parlament de Catalunya / David Zorrakino / Europa Press

De hecho, el president de la Generalitat ha aprovechado el foco del Parlament para reivindicar que Catalunya se convertirá el viernes y el sábado en el epicentro del progresismo a nivel internacional con la cumbre Global Progressive Mobilisation, a la que acudirán líderes mundiales como el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Pedro Sánchez y el mismo Illa como anfitriones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  3. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  4. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  5. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  6. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  7. Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
  8. Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné

Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"

Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"

Un perito defiende la labor de "facilitador" de Pujol Ferrusola porque cobró por sus servicios

Un perito defiende la labor de "facilitador" de Pujol Ferrusola porque cobró por sus servicios

El exdirector de la Policía Cosidó rechaza haber ordenado la Kitchen: "Mi relación con Villarejo no era de confianza"

El exdirector de la Policía Cosidó rechaza haber ordenado la Kitchen: "Mi relación con Villarejo no era de confianza"

CCOO y UGT ponen el foco en Andalucía el 1 de mayo en el arranque de la campaña con un acto central en Málaga

CCOO y UGT ponen el foco en Andalucía el 1 de mayo en el arranque de la campaña con un acto central en Málaga

Illa ultima un acuerdo con el Gobierno para que la Generalitat participe en la gobernanza de los aeropuertos

Illa ultima un acuerdo con el Gobierno para que la Generalitat participe en la gobernanza de los aeropuertos

Urtasun anticipa un "debate jurídico complejo" si no se convalida el decreto de vivienda tras animar a los inquilinos a pedir la prórroga de alquiler

Urtasun anticipa un "debate jurídico complejo" si no se convalida el decreto de vivienda tras animar a los inquilinos a pedir la prórroga de alquiler

El vicepresidente del Congreso reconoce que temió que el diputado de Vox le "agrediera" y lo compara al golpe de Tejero

El vicepresidente del Congreso reconoce que temió que el diputado de Vox le "agrediera" y lo compara al golpe de Tejero

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado del Regimiento Pavía nº4 en Zaragoza, según ATME

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado del Regimiento Pavía nº4 en Zaragoza, según ATME