Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, venía preparado para despachar este miércoles ante la oposición a cuenta de la crisis del PSC en Ripoll tras haber facilitado con una abstención los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols. Para su sorpresa, no ha sido Junts, sino el PP, quien le ha echado en cara una actuación por la que se ha actuado con contundencia cesando a los dos concejales y disolviendo la agrupación local socialista. "Todo el mundo sabe que mi Govern y mi partido no pactan con quienes defienden los discursos de odio, pero ustedes se están repartiendo gobiernos autonómicos con Vox", ha replicado al líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, al tiempo que ha topado con la líder de Aliança Catalana dándole las "gracias" irónicamente por el gesto de sus ya exconcejales.

El dirigente del PP en Catalunya ha acusado al PSC de haber pactado con Aliança Catalana "porque a ambos les interesaba hacerlo" para evitar una moción de confianza en Ripoll. "No nos chupamos el dedo, esto es hipocresía, teatro, cinismo y postureo. Son los dos una estafa", ha espetado sobre los rifirrafes que el president mantiene con Orriols en el Parlament. El president ha manifestado "sorpresa" ante al argumento "retorcido" desarrollado por el PP y ha recordado que en estos momentos los populares están negociando con el partido de Santiago Abascal los gobiernos de Extremadura y Aragón. "Forman parte de un partido que no se pone al lado de los derechos humanos y del derecho internacional", ha señalado.

También la propia Orriols ha buscado regocijarse a costa de la polémica en Ripoll que ha permitido que sus presupuestos sean aprobados. "Es una jugada maestra sin precedentes haber desarticulado la agrupación del PSC en Ripoll. Gracias por los presupuestos", le ha dicho a Illa la líder de Aliança. El president, a su vez, ha insistido que no participarán ni por activa ni por pasiva de acuerdos con los que defienden los discursos de odio y se ponen "al lado de Netanyahu, Trump, Orbán o Alternativa por Alemania".

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La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durante el pleno en el Parlament de Catalunya / David Zorrakino / Europa Press

De hecho, el president de la Generalitat ha aprovechado el foco del Parlament para reivindicar que Catalunya se convertirá el viernes y el sábado en el epicentro del progresismo a nivel internacional con la cumbre Global Progressive Mobilisation, a la que acudirán líderes mundiales como el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Pedro Sánchez y el mismo Illa como anfitriones.