El Parlament tramita por la vía rápida la petición al Congreso para que reforme la ley de eutanasia tras el caso de Noelia Castillo

El Parlament ha avalado este miércoles la tramitación por la vía rápida la petición para la reforma de la ley de eutanasia impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. La decisión permite acelerar los plazos parlamentarios de una iniciativa que busca recortar los tiempos de los recursos judiciales que pueden bloquear el acceso a la muerte digna, pero que deberá ser aprobada en el Congreso para materializarse.

La propuesta, registrada en febrero, plantea que las impugnaciones se resuelvan en un máximo de 20 días. El objetivo es evitar dilaciones como la que vivió Noelia Castillo, que accedió a la eutanasia hace tres semanas tras un proceso judicial que se alargó durante 20 meses por los recursos presentados por su padre, asesorado por Abogados Cristianos.

Superado este primer trámite, el texto podrá recibir enmiendas, pero con plazos más cortos respecto al procedimiento habitual. Una vez consensuado el texto final, este deberá someterse a una última votación en el Parlament. Si recibe el visto bueno definitivo -algo que los grupos impulsores dan por hecho al contar con mayoría-, la Cámara catalana remitirá la iniciativa al Congreso, donde continuará su recorrido legislativo. Al tratarse de una ley estatal, serán las Cortes quienes tengan la última palabra. Se escogerán entonces los diputados del Parlament que viajarán a Madrid para defender la reforma en la Cámara baja.

La iniciativa no cuenta con el apoyo del PP y Vox, pero sí de Aliança Catalana, que apoya la eutanasia. "Entendemos el dolor de los familiares que se niegan a perder un ser querido, pero las leyes deben garantizar derechos y libertades; aunque no tengamos intención de ejercerlos, debemos defender que otros lo hagan si lo consideran oportuno", ha espetado la líder del partido, Sílvia Orriols, quien ha considerado un problema el "sufrimiento alargado" de algunas personas que, esperando las resoluciones judiciales, han visto retrasada la recepción de la muerte digna.

Los diputados de Units votan en contra

Con el 'sí' de Aliança, la norma ha logrado 107 votos a favor para su tramitación por la vía de lectura única y 27 en contra, ya que el diputado Jaume Veray del PP no ha delegado su voto y los dos diputados de Units per Avançar, que están dentro del grupo parlamentario del PSC, han votado en contra. Son el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, y el parlamentario Guillem Mateo. En la red social X, Espadaler ha justificado que según el acuerdo suscrito con el PSC, Units tiene libertad de voto, porque es un asunto "que atañe a la consciencia" y ha abogado por los cuidados paliativos.

Ya se sabía que la votación tiraría adelante, pero aun así el debate ha reabierto las críticas por el reciente caso de Noelia y por la ley de eutanasia aprobada en 2021 en el Congreso con el voto en contra de PP y Vox. La diputada del PPC, Belén Pajares, ha cargado contra la propuesta y ha advertido de que la modificación de una ley así no puede tramitarse por la vía exprés. "Afecta derechos fundamentales, como el de la vida, pretenden ventilarse con un procedimiento abreviado, dos plenos y adiós muy buenas", ha afeado al resto de grupos. Los populares han pedido además que sean sus grupos parlamentarios en el Congreso quienes impulsen esa medida allí si quieren celeridad.

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"Lo que deberían hacer es correr a invertir en ayudas y recursos para dignificar la vida", ha espetado Pajares, quien ha avanzado que su partido presentará una enmienda a la totalidad a esta iniciativa, que no prosperará porque los grupos impulsores suman mayoría. "Ustedes eliminan de un plumazo cualquier garantía para acabar con la vida en nombre de una tal 'muerte digna'", ha espetado Maria Elisa Fuster, parlamentaria de Vox, algo que ha equiparado también a los "abortos".