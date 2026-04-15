El Parlament da el primer paso para elevar hasta los 900.000 euros las multas por pintar grafitis en los trenes

Salvador Illa anunció hace seis meses su intención de endurecer las multas por vandalismo en los trenes para evitar la paralización de convoyes afectados por pintadas, que no pueden iniciar el servicio por motivos de seguridad y acaban alterando la normalidad de la red. Poco después, el grupo parlamentario del PSC registró una proposición de ley para elevar hasta 900.000 euros estas sanciones mediante una modificación del régimen sancionador de la ley ferroviaria de 2006.

Este miércoles, la mayoría del Parlament -PSC, Junts, ERC, PPC y Vox- ha dado su visto bueno a que la norma se tramite por la vía exprés, es decir, mediante el procedimiento de lectura única, que acorta los plazos, pero permite a los grupos parlamentario introducir enmiendas igualmente. En esta legislatura, las leyes tramitadas con esta fórmula se han aprobado en una media de dos meses, pero puede alargarse o acortarse según decidan los partidos.

Según el texto impulsado por el grupo que sustenta al Govern, pasarán a considerarse infracciones graves aquellas conductas que "destruyan, deterioren, alteren o modifique" cualquier obra o instalación de la red ferroviaria, sus elementos funcionales o cualquier componente del servicio, incluido el material rodante. También se tipificará como infracción grave la realización de pintadas en infraestructuras o trenes cuando estas provoquen su deterioro y obliguen a una parada total o parcial que altere el funcionamiento habitual del servicio.

Con la reforma, las infracciones graves -entre ellas las pintadas- conllevarán multas de entre 18.000 y 90.000 euros. Las consideradas muy graves se sancionarán con importes de entre 90.000 y 900.000 euros. En cuanto a las leves, podrán castigarse con una advertencia, una multa de hasta 18.000 euros o ambas medidas. Unas cifras que desde el grupo parlamentario de los Comuns ven "desproporcionadas", motivo por el cual han decidido haccer una abstención.

El resto de formaciones han hecho una crítica estructural a la falta de mantenimiento y han pedido al PSC -y al Govern- que no traten de "desviar la atención" con esta norma y que, si quieren poner coto al vandalismo, es necesario más control en las estaciones y mejoras por parte de Adif.

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El endurecimiento del régimen sancionador busca frenar el vandalismo en la red y también ahorrar dinero público. Según datos de Renfe, la limpieza de trenes costó 11,6 millones de euros en 2023, lo que equivale a unos 32.000 euros diarios. Además, Rodalies prevé incorporar 110 nuevos trenes, cuya protección frente a estos actos es una de las prioridades del Govern. Los trenes deberían estar ya en funcionamiento, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en una entrevista a EL PERIÓDICO que no hay aún fecha para su llegada y criticó que la empresa fabricante, Alstom, no haya dado explicaciones.