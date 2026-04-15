Pardo de Vera defiende como "acertada" su gestión para la adquisición de mascarillas en Adif y define a Koldo como "transmisor" del ministro

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha sido la primera en declarar en la sexta sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, donde ha negado haber dado ninguna instrucción para elegir a la empresa Soluciones de Gestión --que era la avalada por el comisionista Víctor de Aldama-- como suministrador de los cinco millones de mascarillas para este organismo público al inicio de la pandemia. No obstante, ha defendido los resultados de la adjudicación de este contrato: "Mi equipo tomó una decisión acertada", ha manifestado.

La ex alto cargo -- imputada en la parte de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional-- ha calificado de "error" el contenido de un correo que le remitió el jefe de Personal de Adif, Michaux Miranda, por el que le ha preguntado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y que reflejaba los principales hitos de compra de este material. En él y que decía expresamente que después de diversas gestiones para diversificar riesgos "se recibió la instrucción" de tramitarlo con un único proveedor, Soluciones de Gestión. Pardo de Vera ha negado la existencia de ninguna instrucción al respecto.

Sobre Koldo García, el asesor de Ábalos, ha manifestado que era un "personaje peculiar" y que "jamás ha conocido a una persona así en su trayectoria profesional" en relación con lo que se debe entender por una persona dedicada a labores institucionales. También le consideraba el "transmisor" de Ábalos y de hecho en ese momento era "el encargado por el ministro para reclutar los vuelos" para traer el material sanitario.

Pardo de Vera también ha recordado que, en alguna ocasión, el asesor del ministro realizaba acciones que a ella no le gustaban y se lo comunicaba al propio Ábalos. Así, ha aludido a un episodio en el que le mostró su perplejidad porque Víctor de Aldama, un empresario que nada tenía que ver con el Ministerio de Transportes, estuviera de forma habitual en el área reservada al gabinete ministro en el edificio. "A Ábalos le extrañó y dijo que sería porque era amigo de Koldo".

Primeras mascarillas en España

También ha manifestado esta testigo que la cifra de cinco millones le venía dada en la Orden ministerial, que igualmente establecía que debía utilizarse el procedimiento de emergencia, pero no sabe quién estableció estos parámetros. Según su testimonio, se da cuenta al comité de contratación y se evalúan los riesgos de anteriores contratistas, que cree que en ese momento se reducían a dos. Al día siguiente llegaron las primeras mascarillas de Soluciones de Gestión para Puertos, y esa fue la primera entrega que llegaba a España de todos los pedidos que había hecho toda la Administración en España.

Realiza estas manifestaciones un día después de que Michaux Miranda Paniagua, ex director general de gestión de personas de esta empresa pública, señalara en la sesión de es martes ante los siete magistrados que juzgan este caso que fue ella --y unas horas después el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez-- quien le pasó el contacto de la empresa Soluciones de Gestión. Pardo de Vera afirma haberlo obtenido del secretario general de Puertos del Estado y del subsecretario del Ministerio, y que se limitó a pasárselo a Miranda como un contacto más. Sobre la auditoría realizada sobre estas contrataciones ya en la etapa del ministro Óscar Puente, ha criticado que contenga datos incompletos y haya sido realizada por personas que formaron parte del proceso, por lo que no la considera válida.

Contratación de Jésica

Pardo de Vera, investigada en la parte de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, está presuntamente involucrada en la contratación en Ineco y Tragsatec de la que fue pareja del exministro Jésica Rodríguez. Durante el interrogatorio sobre este asunto el fiscal el ha preguntado expresamente por un mensaje en el que Koldo le envió el currículum de esta mujer, a la que ella no conocía de nada, y le pidió que lo moviera porque si no, el ministro le "corta los huevos". Pardo de Vera se ha limitado a señalar que es era el lenguaje habitual de Koldo y que llamó a la presidenta de Ineco y se lo envió, pero que desconocía los procedimientos de elección de personal de esta empresa. . Más tarde, a preguntas de la acusación popular ejercida en nombre del PP, ha manifestado que "mandar un currículum no supone absolutamente nada".

Jésica Rodríguez afirma que Ábalos sabía de sus fichajes falsos para seguir cobrando mientras viajaba con él / EP

El pasado 8 de abril, el que fue subdirector de gestión administrativa de Adif y que actuaba como contacto de Adif en los proyectos para los que supuestamente trabajaba Jésica Rodríguez, Ignacio Zaldívar, declaró en el juicio que Pardo de Vera le comunicó que trasladara que el ministro había dicho que "no se molestara" a la entonces pareja de Ábalos. La expresidenta de Adif no ha reconocido estas comunicaciones, pero sí ha recordado que antes de que Rodríguez continuara sus contrataciones con Tragsatec conoció la relación de esta con Ábalos y llamó al ministro para advertirle del conflicto de intereses. "Lo entenderás, le dije, y me respondió que lo que yo hiciera bien hecho estaría".

Posteriormente, ha comparecido Francisco Toledo, presidente de Puertos, que ha señalado que la empresa Soluciones de Gestión cumplió con el encargo e incluso cambiaron una pequeña partida que llegó con problemas. Conoció a Koldo García en el primer consejo rector de Puertos, del que formaba parte. Y eso fue dos meses después de la compra de mascarillas. "Nadie me influyó para la compra de mascarillas", ha manifestado. Justo después Íñigo Rotaeche, que firmó los contratos para la compra de mascarillas por parte de Soluciones de Gestión, se ha acogido a su derecho a no declarar, al estar imputado en la parte de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional.

"Alvarito" de Puertos

Igualmente está llamado a declarar Álvaro Sánchez Manzanares, el secretario general de Puertos del Estado conocido por los empresarios investigados en la trama de compra de mascarillas como "Alvarito", según aparecía en las conversaciones telefónicas y mensajes conocidos ya al inicio de la instrucción que arrancó en febrero de 2024. Firmó con la trama el más sustancioso de los contratos, por valor de más de 24 millones de euros, un negocio abrió la puerta a esta red de empresarios para lograr adjudicaciones por parte de otras administraciones bajo la órbita del PSOE.

"Afirmativo" y "negativo"

Igualmente ha comparecido el teniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, destinado en el complejo ministerial de Nuevos Ministerios, que ha respondido con un "afirmativo" o un "negativo" a la mayoría de las preguntas que se le han realizado por las partes. Así, ha relatado que, por órdenes de Koldo, subía "a la zona noble" de Transportes las mascarillas que este le requería. El testigo ha parecido enfadarse cuando, preguntado por el informe de la UCO en el que se señala como la persona que puso en contacto a Aldama con Koldo para el negocio de las mascarillas ha respondido con rotundidad: "negativo y rotundamente incierto, me niego". De hecho, conoció al empresario ya dentro del Ministerio, por lo alguien tuvo que autorizarle.

"Para mí Koldo, por entonces, era una persona muy estresada, muy volcada en su trabajo y conmigo muy amable", ha dicho sobre el asesor de Ábalos. Con respecto al comisionista Aldama, ha relatado que tenía acceso permanente a la zona noble del Ministerio, por la mañana y por la tarde, accedía por el ascensor del ministro y aparcaba en el estacionamiento de autoridades. "Es el único caso que conozco".

Finalmente, en la sesión de este miércoles ha comparecido Javier Sánchez Fuentefría, director general de Organización de Transportes que fue quien estableció las necesidades de las mascarillas en Transportes: 3,9 millones para quince días y casi ocho millones para 30 días. Este documento no fue incluído en la auditoria realizada por orden del ministro Puente. Sobre la compra por Adif de cinco millones más de tapabocas que se sumarían a los 8 millones ya adquiridos por Puertos del Estado, ha afirmado que se enteró una vez dicha Orden de compra fue publicada.