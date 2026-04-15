Exjugador del Barça
El padre del futbolista Òscar Mingueza, nuevo alcalde de Santa Perpètua de Mogoda
El hasta ahora concejal de Deportes sustituye a Isabel Garcia, que deja el cargo tras más de una década al frente del consistorio
Mingueza deja el Barça para ir al Celta
Joan Carles Mingueza, padre del futbolista del Real Club Celta de Vigo y exjugador del FC Barcelona Òscar Mingueza, será el nuevo alcalde de Santa Perpètua de Mogoda en sustitución de Isabel Garcia, que ha anunciado que dejará el cargo que ha ocupado en dos etapas, la última desde 2011.Garcia explicó ayer martes en rueda de prensa que deja la política a sus 65 años para dedicar más tiempo a su familia, al tiempo que anunció que será Mingueza, hasta ahora concejal de Deportes, quien la sustituya.
Primero bajo las siglas de ICV y después mediante la candidatura municipalista Santa Perpètua En Comú, vinculada a Comuns, Garcia ha sido concejal en el consistorio desde 1995 y alcaldesa primero entre 2002 y 2007 y luego de nuevo entre 2011 y ahora. Su relevo lo tomará Mingueza, miembro de la ejecutiva de Santa Perpètua En Comú desde 2023 y que previamente había mantenido vinculación con el sindicato UGT.
La trayectoria del padre del canterano del FC Barcelona y actual jugador del Celta también está relacionada con el mundo del deporte, pues el nuevo alcalde fue vicepresidente del UCF Santa Perpètua entre 2021 y 2024.
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