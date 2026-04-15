Junqueras exige a Illa un "compromiso explícito" con el tren orbital si quiere presupuestos

Aunque la negociación de los presupuestos entre el Govern y ERC avanza con absoluta discreción, este miércoles Oriol Junqueras se ha permitido explicar uno de los entresijos de las conversaciones. Los republicanos han exigido al president de la Generalitat, Salvador Illa, que, si quiere tener el voto de ERC a las cuentas, asuma un "compromiso explícito" con la construcción futura de un tren orbital en Catalunya. Un tren que uniría Vilanova i la Geltrú con Mataró pasando por Sitges, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet y Granollers. Una línea que, en definitiva, comunicaría todo el arco metropolitano sin pasar por Barcelona, algo que no ocurre actualmente, ya que todas las líneas de ferrocarriles acaban pasando por la capital catalana.

Lo ha dicho en una conferencia en Sabadell que forma parte de la gira que está haciendo por todas las veguerías de Catalunya. Un 'tour' que empezó en noviembre del año pasado con el objetivo de dar a conocer el proyecto de ERC y preparar el terreno para ser el próximo candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat. Ahora mismo Junqueras sigue inhabilitado por la sentencia del 'procés', pero confía en que la justicia europea acabará forzando al Supremo a aplicársela.

Que la charla fuera en Sabadell, la quinta ciudad de Catalunya y localidad metropolitana por excelencia, se ha convertido en el escenario ideal para desarrollar la propuesta de la línea orbital. Para Junqueras es "inconcebible" que comarcas tan pobladas como el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental no estén conectadas sin pasar por Barcelona. "Si tenemos que llegar a un acuerdo presupuestario, tiene que haber un compromiso explícito con el tren orbital", ha avisado.

Usuarios de Rodalies en Mollet del Vallès. / Zowy Voeten / EPC

Esta línea, ha continuado el líder de ERC, no estaría pensada solo para pasajeros, sino también para mercancías. En Catalunya solo el 3% de las mercancías viajan por ferrocarril -en Suecia llega al 40%, ha dicho- y esto "colapsa" algunas vías como la AP-7. "Esta conexión ferroviaria orbital es importantísima. Es bueno para esta comarca y es bueno para el país", ha zanjado. El líder de ERC ha recordado que en los últimos 50 años, mientras Catalunya ha crecido de los seis a los ocho millones de habitantes, no se ha construido "ni un solo kilómetro nuevo de ferrocarril convencional".

El consorcio de inversiones

Desde hace algunas semanas, los republicanos han puesto las infraestructuras como condición clave para seguir prestando apoyo a los socialistas en el Parlament y en el Congreso. Este miércoles, Junqueras ha aprovechado la charla en Sabadell para explicar las bondades del consorcio de inversiones que ha pactado con el PSOE. Un consorcio que tiene que velar para que el Estado ejecute todas las inversiones que incluye en los presupuestos generales del Estado, algo que no ocurre con frecuencia. Precisamente, los republicanos quieren que la primera misión de este órgano sea impulsar la línea orbital.

Oriol Junqueras y Salvador Illa en un acto reciente en el Palau de la Generalitat. / MANU MITRU

El único problema es que el consorcio, que se votará a finales de mes, no tiene garantizada su aprobación en el Congreso porque depende, en gran parte, de los votos de Junts. También está en manos del partido de Carles Puigdemont que se apruebe más adelante la nueva financiación que ERC ha pactado con el Gobierno o la condonación parcial de la deuda del FLA. Por eso, Junqueras ha vuelto a presionar a este partido para que no tumbe estos proyectos. "La construcción de mayorías [en el Congreso] es complicada y se necesita que todos los partidos catalanes lo voten", ha dicho.

De condicionar a gobernar

El republicano ha lamentado que los posconvergentes hayan tumbado en el pasado propuestas de los republicanos como la regulación de la innovación incremental, clave para la industria farmacéutica. "Lo tumbaron quienes no deberían haberlo tumbado", ha lamentado. Al final, tras algunos intentos, acabó saliendo adelante. ERC quiere ahora que todo salga a la primera porque nunca se sabe cuándo una legislatura en el Congreso puede acabar saltando por los aires.

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Las conferencias de Junqueras en distintos puntos de Catalunya sirven para que el líder de ERC reivindique el papel de su partido a la hora de condicionar el Govern. Este miércoles ha recordado el acuerdo para que aumente la inversión en Rodalies o la presión para que las políticas de vivienda no solo incluyan la construcción de pisos, sino también la rehabilitación de edificios. Pese a todo, la conclusión final es otra: le vale ahora con ayudar al Govern, pero a lo que realmente aspira es a liderar algún día la Generalitat.