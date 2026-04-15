El Parlament rechaza la propuesta de Junts para bajar el IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones

La ley de Junts que abogaba por rebajar el IRPF en el tramo autonómico y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones no ha superado la primera votación en el Parlament. La alianza del bloque de izquierdas -PSC, ERC, Comuns y CUP- ha hecho prosperar las enmiendas a la totalidad, lo que impedirá seguir debatiendo la propuesta de los posconvergentes. Ya en febrero, la Cámara catalana rechazó una propuesta similar impulsada por el PP, que est miércoles han votado a favor de la norma, al igual que Vox y Aliança Catalana. Sin embargo, su apoyo no ha sido suficiente para que prosperara.

El debate se preveía agrio, durante la sesión de la mañana ya se habían visibilizado las diferencias existentes entre los grupos, y así ha sido. "Es triste hacer política para arreglarse su sueldo y sus herencias", ha llegado a lanzar el diputado de los Comuns David Cid contra el posconvergente Antoni Castellà, que a su vez ha afeado a la CUP que algunos de sus exdiputados sean "grandes tenedores", haciendo una referencia velada a la incorporación de Eulàlia Reguant a la empresa de su familia que posee numerosos pisos y locales en Barcelona.

Los posconvergentes, que durante el 'procés' dejaron la cuestión tributaria aparcada, en buena parte obligados por sus acuerdos con ERC y también con la CUP, han recuperado ahora el discurso del "infierno fiscal" como parte de su agenda. El objetivo de la formación es reconectar con algunos de los votantes que perdieron durante la anterior etapa, pero sobre todo presentarse como la "alternativa" al PSC, que no está dispuesto a tocar el modelo fiscal.

Así lo ha puesto en evidencia Castellà nada más empezar el debate, cuando ha contrapuesto una ley que ha calificado de "justicia fiscal" frente a un Govern al que ha acusado de "dar la espalda a la ciudadanía". "No estamos hablando de ricos o no ricos, estamos hablando del 80% de la clase media y trabajadora que dice que es un impuesto injusto según el CEO", ha manifestado el posconvergente, al tiempo que ha asegurado que los verdaderos ricos "siempre se escapan" de pagar.

Desde la parte izquierda del hemiciclo, en cambio, han avisado de que la "solución mágica" de reducir impuestos no se puede poner en práctica sin "destrozar" el Estado del Bienestar, han defendido que las tasas no sirven solo "para recaudar, sino también para reducir las desigualdades" y han descartado que heredar se pueda considerar "cultura del esfuerzo". "La igualdad no se hereda, se construye, un país que quiere ser libre también debe ser justo", ha advertido la republicana Lluïsa Llop, poco antes de que Castellà pidiera a ERC y a la CUP no compensar el déficit fiscal y el "expolio" con "más impuestos".

En cambio, PP, Vox y Aliança Catalana han apoyado la propuesta, pero han denunciado los vaivenes de los posconvergentes con el impuesto de sucesiones, y los han acusado de falta de "coherencia" y "previsibilidad". Así, han recordado que Artur Mas lo suprimió cuando llegó a la Generalitat en 2011, pero que a finales del año siguiente se vio obligado a recuperarlo por un pacto de investidura con ERC. También han denunciado que en 2020 se aumentara el gravamen a las rentas más altas para lograr el apoyo de los Comuns a los presupuestos de Quim Torra.

Noticias relacionadas

Una discusión recurrente

Esta es la cuarta vez en un año que Junts propone en el Parlament una iniciativa de estas características, aunque la primera que, de haber prosperado, hubiera sido vinculante. No obstante, el partido que más ha defendido en el pleno una rebaja impositiva ha sido el PP. Desde junio de 2024, cuando empezó la actual legislatura, lo ha hecho tres veces en forma de moción, dos veces mediante resoluciones y una por la vía de ley. También Vox y Aliança Catalana han defendido medidas similares en los últimos debates de política general. Hasta ahora, ninguna ha prosperado.