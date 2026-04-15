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Consulte el real decreto para la regularización de migrantes en España publicado en el BOE

Regularización de migrantes en España: claves, requisitos y plazos del proceso

Cola de inmigrantes frente al Ayuntamiento de Valencia, en febrero del 2026.

Cola de inmigrantes frente al Ayuntamiento de Valencia, en febrero del 2026. / Rober Solsona / EUROPA PRESS

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El Gobierno ultima los preparativos para poner en marcha el real decreto para la regularización de migrantes en España, que dará permiso de residencia a alrededor de medio millón de personas que ya viven en el país sin tener sus derechos reconocidos.

El Consejo de Ministros dio este martes el pistoletazo de salida al procedimiento de regularización extraordinaria, que comenzará este jueves, 16 de abril. Este miércoles el Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto que da carácter oficial al proceso.

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Lea el contenido íntegro publicado en el BOE en el documento adjunto.

Texto del real decreto sobre la regularización de inmigrantes (BOE)

Texto del real decreto sobre la regularización de inmigrantes (BOE)

Texto del real decreto sobre la regularización de inmigrantes (BOE)

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