Consulte el real decreto para la regularización de migrantes en España publicado en el BOE

El Gobierno ultima los preparativos para poner en marcha el real decreto para la regularización de migrantes en España, que dará permiso de residencia a alrededor de medio millón de personas que ya viven en el país sin tener sus derechos reconocidos.

El Consejo de Ministros dio este martes el pistoletazo de salida al procedimiento de regularización extraordinaria, que comenzará este jueves, 16 de abril. Este miércoles el Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto que da carácter oficial al proceso.

Noticias relacionadas

Lea el contenido íntegro publicado en el BOE en el documento adjunto.