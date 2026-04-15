CCOO y UGT ponen el foco en Andalucía el 1 de mayo en el arranque de la campaña con un acto central en Málaga

Para el PSOE-A y para el resto de formaciones de izquierdas el papel de los sindicatos es clave en esta campaña para centrar el debate en la gestión de los servicios públicos como la sanidad o la dependencia y la vivienda. De ahí que desde la dirección regional socialista se observara con cierta preocupación la buena sintonía mostrada por el Gobierno andaluz con los sindicatos durante toda la legislatura y el espacio de diálogo generado especialmente en la dirección regional de UGT-A de Oskar Martín y el presidente andaluz, Juanma Moreno, escenificado este martes en un encuentro informativo.

Pese a esto, el PSOE Andaluz confía en la afiliación "cruzada" entre los socialistas y UGT (muchos militantes están afiliados al sindicato) y el ambiente de "movilización" existente en comités de empresas y delegaciones territoriales. Esperan, de hecho, que la implicación de los dos sindicatos (CCOO y UGT) el pasado domingo en las manifestaciones convocadas por las mareas blancas sean un hito más dentro de una estrategia que se deje ver durante todo este mes que queda hasta el 17M.

El 1 de mayo es la fecha clave. El día del trabajador coincide con el inicio de la campaña electoral y los dos sindicatos ya han decidido que Málaga sea el eje central de las movilizaciones de este año, en el que volverán a salir de Madrid. Tanto Unaí Sordo (CCOO) como Pepe Álvarez (UGT) han confirmado que estarán presentes en la capital malagueña lo que hace prever una movilización masiva de los dos sindicatos justo a las puertas de las elecciones de mayo, según han confirmado a este periódico desde ambos sindicatos.

Los sindicatos ya participaron este domingo en las concentraciones de las mareas blancas que concentraron a miles de personas en todas las ciudades y están programadas más manifestaciones de comités de empresa o de movimientos vinculados a la dependencia o la salud mental durante las próximas semanas.

Buena sintonía con el Gobierno andaluz

Pese a esto, la realidad es que el Gobierno andaluz ha sabido consolidar una relación estable y cercana con los dos sindicatos mayoritarios durante toda la legislatura. Han sido constantes los acuerdos que tuvieron como punto de partida el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía de 2023. A partir de ahí se desarrollaron la Ley de Participación Institucional, los acuerdos de subidas salariales en la función pública, o las mejoras en el ámbito educativo.

El gran punto de confrontación ha sido durante estos años la sanidad, que ha llevado a la calle a los sindicatos en varias ocasiones especialmente por la ruptura de las relaciones con las consejeras del Gobierno andaluz. Esa grieta la tapó el presidente andaluz con el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad. Desde ese momento, no sólo se retomaron las negociaciones, sino que se desbloquearon acuerdos en materia de personal y gestión de los recursos públicos que llevaban años atascados. "Ha habido un antes y un después", admitían recientemente a este periódico fuentes sindicales que reconocían el entendimiento en puntos clave y que se había retomado el diálogo.

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De hecho, en el congreso regional del PP-A, en el que salió reelegido Juanma Moreno y se formalizó su candidatura una de las imágenes más llamativas fue la del presidente andaluz saludando en el auditorio a los dirigentes regionales de CCOO (Nuria López) y UGT (Oskar Martín) y preguntándoles si habían desconvocado ya la manifestación contra la gestión de la sanidad de ese fin de semana. Siguió adelante. Pero a partir de esa jornada se rebajó la tensión.