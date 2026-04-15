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Pleno de la Cámara

Catalunya endurece los controles a los propietarios que no cumplan con los topes al alquiler

El Parlament aprueba el decreto ómnibus que también sube el precio del agua y modifica algunos impuestos

La norma avanza con el apoyo del PSC, ERC y Comuns y pese al rechazo de Junts, PP, Vox, la CUP y Aliança

El Govern refuerza el control del alquiler con más transparencia, cruce de datos y sanciones más duras

Illa retira los presupuestos y Junqueras diluye la exigencia del IRPF para seguir negociando

Una persona mirando las ofertas en una inmobiliaria.

Una persona mirando las ofertas en una inmobiliaria. / Manu Mitru

Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
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El Parlament ha aprobado este miércoles un decreto del Govern que endurece los controles a los propietarios que incumplan con la ley que pone topes al precio del alquiler en las zonas de demanda tensionada de vivienda en Catalunya. La norma ha salido adelante por un solo escaño de diferencia: los 68 votos a favor del PSC, ERC y los Comuns se han impuesto a los 67 en contra de Junts, el PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana. La Cámara también ha pedido que la decreto se tramite como proyecto de ley, por lo que queda sujeto a cambios que los partidos deberán negociar en las próximas semanas.

El eje central del decreto persigue reforzar la transparencia informativa de los contratos de alquiler, blindado por ley obligaciones que se han ido desplegando en los últimos años en materia de vivienda. Por ejemplo, los propietarios de pisos para alquilar deberán informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar según la zona donde esté ubicada la vivienda y si dicho piso es de un gran arrendador o no.

No informar correctamente del precio en anuncios u ofertas de alquiler, juntamente con el importe máximo del alquiler que resulta de aplicar el índice, será motivo de sanción. No cumplir con estas obligaciones en materia informativa será considerado como infracción grave, lo que implicará una sanción de entre 6.000 y 12.000 euros, tal como está recogido en la ley de vivienda de 2007.

También se refuerza la obligación a los propietarios de depositar las fianzas en el registro de fianzas acompañadas del contrato de alquiler que acredite lo que se cobra al arrendatario según el índice de precios. El objetivo de esto, según explicó en su día el Govern, es tener "más control sobre este mercado, reducir el fraude, un cumplimiento más estricto de la ley y la lucha contra las prácticas abusivas". "Reforzamos la transparencia del mercado del alquiler", ha dicho la consellera de Economía, Alícia Romero, en su intervención ante la Cámara. Finalmente, el decreto también busca facilitar la construcción de viviendas de protección oficial.

Protestas de la oposición

El decreto aprobado incluye otro tipo de cuestiones que van más allá del ámbito de la vivienda. Esto es porque rescata medidas que se incluían en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, que decayó cuando el Govern decidió retirar las cuentas por falta de apoyos. Así, entre otras cosas, el decreto también prevé reformas para reducir la burocracia en las tramitaciones administrativas relacionadas con las actividades urbanísticas, económicas y ambientales.

Varios partidos de la oposición han protestado porque ven injustificado el uso del decreto ley por parte del Govern. Jordi Munell (Junts) ha criticado el "abuso" del ejecutivo catalán de esta legislación por la vía de urgencia. También la diputada Mónica Lora (Vox) ha acusado el ejecutivo de haber presentado un "decreto frankenstein" solo para "esquivar el debate parlamentario".

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Aumento del precio del agua

Además, incluye medidas para paliar los efectos de la guerra entre Estados Unidos y Israel contra Irán. Por ejemplo, ante la escalada de precios del combustible, se exime el pacto del impuesto del CO2 a los vehículos de mercancías de menos de 3,5 toneladas. También se subirá el cánon del agua y el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes. Finalmente, hay medidas que tienen que ver los agentes rurales, la inversión en centro educativos, y el refuerzo del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

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