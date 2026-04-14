Sánchez se reúne con Xi Jinping en su cuarto viaje a China

Después del banquete oficial, llegará el momento en este cuarto viaje de Pedro Sánchez a Pekín de la reunión con el presidente de China, Xi Jinping. El jefe del Ejecutivo español será recibido por el presidente chino en el Gran Palacio del Pueblo, en su segunda jornada de visita oficial al país.

Este martes está previsto que Sánchez se vea con inversores chinos para intentar impulsar su presencia en España y, también mantenga las reuniones de carácter político, tanto con Xi como con el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

En la primera jornada del viaje, que le llevó a visitar la universidad de Tsinghua, la Academia China de Ciencias -donde se le concedió un título honorífico- y la sede de la tecnológica Xiaomi, el presidente español defendió el multilateralismo y la cooperación, causas reivindicadas a diario por Pekín, en un discurso salpimentado con los recurrentes quejidos por el desequilibrio comercial, un problema de quimérica solución.

Ejerce Sánchez de bastión antiestadounidense en Europa sulfurando a Trump con su no a la guerra en Irán y a la expansión presupuestaria en Defensa. En su discurso tomó prestadas más fórmulas acuñadas por China. “Hay quienes se obstinan en interpretar la realidad en clave de suma cero. En narrar el crecimiento de unos como una pérdida para el resto. O en argumentar que profundizar determinadas relaciones implica renunciar a otras”. Sólo le faltó citar la mentalidad de la Guerra Fría, según la información de Adrián Foncillas.

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El presidente remarcó que Europa y China son imprescindibles, especialmente cuando Estados Unidos “ha decidido retirarse de muchos de estos frentes”. Esta es la cuarta ocasión de Sánchez en China, en un viaje donde tendrá una serie de encuentros con representantes de empresas innovadoras y con responsables de la Cámara de Comercio UE-China, ya que parte del objetivo de la visita la reducción del déficit comercial de España con este país y aumentar la cooperación en un ámbito al que da una gran trascendencia, el tecnológico.