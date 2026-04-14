Rull lamenta la presencia de partidos relacionados "con herederos del nazismo" en el Parlament

El Parlament ha rendido homenaje este martes a todas las víctimas de la represión franquista, 50 años después de la muerte del dictador Franco y cuando ya se cumplen 94 años de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. "¿Tiene todavía sentido celebrar actos como este?", se ha preguntado el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, ante la atenta mirada de los miembros de la Mesa, expresidents como José Montilla y Artur Mas, exjefes del Parlament y diputados de todos los partidos, salvo PP y Vox.

La respuesta era evidente a tenor de la reacción de los allí presentes, pero Rull ha contestado asimismo: "Sí, un sí rotundo, apasionado e insobornable", ha espetado con su habitual control milimétrico del discurso. Su argumento es doble. Por un lado, ha defendido que es y seguirá siendo necesario recordar a todos los represaliados del régimen franquista debido a la "amnesia inducida" que considera que fue la transición española. Por otro lado, porque cree que el fascismo "sigue existiendo en Europa". "Los herederos de esos nazis siguen estando en parlamentos europeoa y, de forma vergonzosa, hay grupos parlamentarios que tienen relaciones con ellos", ha declarado.

No ha citado a ninguno en concreto, pero sí ha mandado un mensaje velado a Vox, que en un acto hace pocos meses declaró que Lluís Companys fue un "asesino", motivo por el cual su portavoz, Joan Garriga, está siendo investigado por el Parlament por si incurrió en una vulneración del código de conducta que merezca sanción. "Por mucho que alguien quiera profanar la memoria del president Companys, nos rebelamos", ha añadido Rull. Poco después de ese episodio, el Parlament aprobó el cambio de nombre de su auditorio a "Lluís Companys", algo de lo que ha hecho gala en su intervención el jefe del hemiciclo.

Desde el patio de la Biblioteca del edificio, junto al monumento als immolats per la llibertat a Catalunya, Rull ha lamentado que, con el paso de los años, "algunos grupos parlamentarios" hayan "perdido el respeto institucional". "Cuando este acto se celebraba años atrás, el contexto era radicalmente diferente, había un consenso muy mayoritario, pero los que no formaban parte del consenso se expresaban con respeto institucional", ha afirmado, algo que ha tildado de "vergüenza e infamia colectiva". Por ello, ha pedido una reacción conjunta de toda la sociedad para luchar contra el "desconocimiento" de los jóvenes sobre el franquismo, como marcan las encuestas. "Debemos reaccionar con firmeza", ha pedido.

Antes que Rull ha tomado la palabra Josep Francesc Colomer, presidente de la Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, que ha agradecido a los grupos parlamentarios que están trabajando para aprobar la ley de memoria democrática, que sigue en tramitación pese a quedar lista en la pasada legislatura, y ha apelado a la necesidad "ahora más que nunca" de mantener vivo el recuerdo del franquismo. También Ricard Conesa, doctor en Historia, ha contextualizado la represión franquista con un repaso de todos los monumentos del Parlament, la Ciutadella y Barcelona que sirven de huella de lo sucedido y que son una realidad gracias a asociaciones como la de Colomer, que lucharon para que no reinara el olvido.

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El historiador ha aprovechado, sin embargo, estas señales para recordar a los asistentes que esas heridas no se pueden repetir, pero tampoco muchas otras que no tienen ahora un monumento y que, pese a no estar directamente relacionadas con el franquismo, persiguen el mismo objetivo de deshumanización, como el hombre senegalés sin techo que murió hace un año en el parque de la Ciutadella en plena ola de frío. "En este mismo parque de Ciutadella está lleno de espacios que hacen memoria de la lucha por la libertad, los derechos individuales y colectivos y que nos alertan de los peligros actuales, uno de ellos, el ascenso del neofascismo", ha deslizado. "Ser demócrata implica ser antifascista".