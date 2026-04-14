El PSC designará dos concejales a dedo en Ripoll tras disolver la agrupación local

Se buscan concejales del PSC en Ripoll. Una vez cesados y materializada la renuncia al acta de los dos ediles socialistas que facilitaron con una abstención la aprobación de los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols, el partido de Salvador Illa busca contrarreloj un relevo para que su representación no se quede vacía cuando falta un año para las elecciones municipales. Por ahora, han rechazado todos los miembros de la lista con la que se presentaron en 2023, prueba del polvorín en el que se ha convertido el municipio en el que gobierna la líder de Aliança Catalana. Ante esa suerte de motín, la federación de Girona ha optado por la salomónica decisión de disolver la agrupación local del municipio y escogerá a dos nuevos representantes.

Fuentes de la dirección aseguran que no renunciarán a encontrar substitutos. Cuando un concejal deja el acta, la ley establece que es el siguiente de la lista el que puede entrar en un ayuntamiento y, si renuncia, se sigue el orden en el que se presentaron a las elecciones. Durante toda la jornada de este lunes la federación gerundense se dedicó a llamar a todos los vecinos que se presentaron en la candidatura. Eran un total de 17 más tres suplentes. En esa labor incluso colaboraron, aseguran, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, los dos sancionados, pese a que este martes han cargado contra la dirección del PSC por forzar su salida.

Según las fuentes consultadas, dos dudaron en aceptar el acta, pero finalmente la agrupación local se ha cerrado en banda y comunicó que no está dispuesta a colaborar en el relevo. De ahí la decisión de la federación de disolver la agrupación local para tratar de resolver el asunto. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, una vez agotada toda la lista, si nadie quiere ser concejal, se puede recurrir a los suplentes. Si estos tampoco aceptan el cargo, es entonces cuando el partido sí que puede designar a dos personas que asuman la responsabilidad aunque no se presentaran en su candidatura.

El artículo 182 de la LOREG

Así lo recoge el artículo 182 de la LOREG: "En el caso de que no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial".

En caso de que el partido renunciara a encontrar substitutos, quedarían vacantes dos actas y el Ayuntamiento continuaría funcionando con normalidad pero con dos representantes menos. Sin embargo, el PSC asegura que no contempla este supuesto y que habrá dos representantes suyos en Ripoll, por lo que espera poder solventar esa ausencia en el menor tiempo posible.

La crisis en Ripoll ha estado sometida al efecto bola de nieve desde que el pasado jueves, sin consultar con la dirección del partido, los dos concejales socialistas echaron un capote a Orriols para aprobar las cuentas con una abstención. El argumento esgrimido es que querían impedir que el municipio se convirtiera de nuevo en un "circo" porque, si los presupuestos no se aprobaban, la alcaldesa se hubiera tenido que someter a una cuestión de confianza que hubiera perdido y, a renglón seguido, la oposición se vería de nuevo en la tesitura de negociar una moción de censura. Hasta cinco partidos, entre ellos el PSC, ERC, Junts y la CUP trataron de pactar para desbancarla, pero por orden de Carles Puigdemont los posconvergentes se descolgaron en el último momento, por lo que el PSC no querían volver a pasar por ese trajín.

No obstante, obviaron la consigna de Illa de no colaborar ni por activa ni por pasiva en ningún ámbito institucional, sea nacional o local, con los partidos de extrema derecha. Así que el president de la Generalitat dio la orden de actuar con contundencia contra sus concejales. De hecho, los ediles asumieron públicamente el "error" y pusieron su cargo a disposición de la dirección del partido, que desde el principio tuvo claro que la respuesta tenía que ser fulminante y que no podían continuar. Eso mismo les fue comunicado el lunes por la noche, algo que el PSC ha hecho público este martes.

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Sin embargo, los dos ya exconcejales no han digerido bien la decisión, que han tachado de "unilateral", y pese a haber acatado y formalizado la renuncia al acta se han rebelado junto a la agrupación local contra la dirección del PSC. Para tratar de atajar cuando antes la crisis, la federación de Girona ha respondido en cuestión de horas disolviendo la agrupación. "La línea roja está clara", ha espetado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, para dejar claro que serán implacables con quien "colabore" por activa o por pasiva con Vox o Aliança Catalana. Este miércoles, será el president Illa quien