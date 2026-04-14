Los concejales del PSC de Ripoll rechazan su cese: "Es una decisión unilateral"

Lejos de cerrarse, la crisis por la abstención de los dos concejales del PSC en Ripoll a los presupuestos de Sílvia Orriols, continúa. La dirección del partido de Salvador Illa ha comunicado este martes el cese de los dos ediles, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pero ambos se han rebelado contra esa decisión y ha acusado a la cúpula socialista de haber actuado "de forma unilateral". El principal problema que afronta el partido es que ninguno de los miembros de la lista está dispuesto, por ahora, a asumir el acta de concejal tras la marcha de sus hasta ahora dos representantes.

La agrupación local del PSC de Ripoll ha asegurado estar en "absoluto desacuerdo" con la marcha forzada de Pérez y Avilés pese a que ambos pusieron el viernes su cargo a disposición del partido. Además, niegan que se haya producido una reunión con la dirección socialista en la que se deliberara las consecuencias de un voto que fue clave para que prosperaran las cuentas de la alcaldesa líder de Aliança Catalana. "No se celebró ninguna reunión ayer ni en el momento en que hemos tenido conocimiento de esta decisión a través de los medios de comunicación ni nadie nos había trasladado ninguna comunicación formal al respecto", han lamentado.

Encuentro telemático y llamada

Fuentes de la calle Pallars niegan ese relato de los hechos y lo rebaten. Explicitan que sí que se produjo un encuentro telemático acreditable entre los dos afectados y la federación de Girona y que posteriormente se les comunicó telefónicamente este mismo lunes por la noche que serían cesados. La sanción se ha hecho finalmente pública este martes a través de un comunicado enviado desde la dirección nacional del PSC.

Sin embargo, en la réplica que ha hecho pública la agrupación de Ripoll aseguran que "nadie del partido se ha dirigido a ellos presencialmente" para comunicar la petición de dimisión. La "trampa", aseguran desde la dirección del partido, es ese "presencialmente", porque, insisten, las comunicaciones se hicieron por vía telemática y por teléfono. Pese al desacuerdo, los dos ediles han materializado la renuncia "por responsabilidad" tras haber reconocido que su abstención fue un error porque supuso colaborar con la formación de Orriols.

En el caso de Pérez, ha pedido también su cese como asesor de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Antes de su marcha, los cargos locales del PSC han defendido que durante los últimos años han desempeñado su labor en el ámbito local movidos por la "defensa de los servicios públicos" de Ripoll y desde "unos valores socialdemócratas".

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Un vacío de representación

Más allá del conflicto abierto con la agrupación local, la gran patata caliente que tiene el partido por resolver es el de la representación en el Ayuntamiento de Ripoll. Con la renuncia al acta de los dos ediles deberían entrar los siguientes de la lista que concurrió a las municipales de 2023, pero por ahora nadie está dispuesto a desempeñar el cargo de concejal en un municipio convertido en un polvorín cuando falta tan solo un año para las elecciones municipales.