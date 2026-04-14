El plantón de los técnicos evita aclarar las dudas sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante celebra este martes una nueva sesión de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. En la reunión estaba previsto que comparecieran hasta seis funcionarios municipales, incluyendo a la jefa de Patrimonio (que advirtió al gobierno de Barcala sobre posibles conflictos de interés) y al arquitecto municipal Francisco Nieto, beneficiario de uno de los pisos y asesor técnico durante la tramitación del contrato. Sin embargo, el encuentro se ha iniciado dando cuenta de que la mayor parte de los llamados a participar ya habían anunciado previamente su intención de no presentarse al interrogatorio.

Las dos ausencias más sonadas han sido la del propio Nieto, que trasladó al Ayuntamiento su negativa el pasado día 10 de abril, y la de la responsable de Patrimonio, que hizo lo propio varios días antes, el 7 de abril. El citado arquitecto municipal, vecino de Les Naus, ahora apartado de su labor el departamento de planeamiento, "no solo mantuvo reuniones con el personal de este servicio para tratar el asunto" del polémico residencial, sino que también estuvo presente en diversos encuentros celebrados con la cooperativa.

De hecho, "dada su predisposición e intervención, se llegó a proponer su nombramiento como responsable del contrato", tras no haberse formalizado sucesión alguna desde las jubilaciones de los anteriores supervisores. Finalmente, tras las conversaciones mantenidas entre la Concejalía de Patrimonio y la de Urbanismo (en manos de los dos ediles populares que posteriormente han dimitido este mandado), "se decidió que el técnico designado fuera otro arquitecto municipal", jefe del departamento de licencias, "en cumplimiento de las directrices dadas" por la edil Rocío Gómez, de que "no podía ser el que figurara como técnico-asesor del contrato".

Cambios de versión

Tampoco participará en la sesión de este martes la jefa de Patrimonio, el departamento que alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus. De ella se esperaba que aclarase, entre otras cuestiones, el cambio de versión entre su primer informe (enviado por email al secretario del Pleno) y un segundo documento, ya de carácter oficial, incorporado a la investigación abierta por el regidor popular.

El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios "vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato", se considera que "podría conllevar la exigencia de responsabilidades" a dichas personas, así como "afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal". Además, si bien se indicaba que "la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento", sí se avisaba de que el Consistorio "debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia".

En el marco de la investigación iniciada por Barcala, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor del expediente (en esta ocasión sí por registro oficial y que también forma parte del expediente municipal) un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que "figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato".

"Habéis jugado con ventaja"

La ausencia de la mayoría de los técnicos llamados a comparecer ha indignado a la oposición municipal, especialmente por las fechas en las que cada uno de los grupos ha sido conocedor de las ausencias. Mientras que los grupos de izquierda y Vox se han enterado del "plantón" este mismo martes, con la sesión iniciada, los ediles del gobierno popular sí estaban al tanto de la intención de los funcionarios desde el momento en que cada uno de los implicados lo comunicó: entre el 7 y el 13 de abril.

La secretaría de la comisión ha excusado al falta de comunicación al resto de grupos en que la decisión de los funcionarios podría haber cambiado en cualquier momento. "El PP sabe desde el primer momento que no comparecen, pero el resto de grupos hemos perdido un tiempo maravilloso porque el Partido Popular no ha querido informar. Nos han tenido hasta el día de hoy trabajando cuando ellos lo sabían desde hace una semana", ha recriminado el portavoz de Compromís, Rafa Mas.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha incidido en que "eL hecho de que no se comparezca deja botando la idea de que las cosas no están claras", especialmente cuando el informe de la jefa de Patrimonio "es la base jurídica de la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante Fiscalía".

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En la misma línea, el edil de EU-Podemos, Manolo Copé, cree que la ausencia de los funcionarios municipales "compromete el desarrollo y dificulta el esclarecimiento de los hechos". Según el edil progresista, "si las personas que tienen que rendir cuentas, no vienen, el objetivo de la comisión queda bastante dañado, esperemos que el juzgado les llame y den las explicaciones que no han querido dar a conocer a los representantes de la ciudadanía".

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