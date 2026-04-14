Junts se queda sin representación en Sabadell al expulsar a sus concejales

La batalla interna se ha recrudecido hasta el punto de que Junts per Catalunya ha perdido la representación en el Ayuntamiento de Sabadell, después de que la dirección haya suspendido de militancia y expulsado a los concejales Lluís Matas y Katia Botta, quienes habían anunciado una querella contra el secretario general del partido, Jordi Turull, y el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, por daños y perjuicios. La formación les había requerido formalmente el acta y les amenazó con expulsarlos si no la devolvían en un plazo de 10 días hábiles, como finalmente ha sucedido. Ahora, los dos ediles pasarán al grupo mixto como concejales no adscritos y Junts se queda sin opciones de relevarlos y con un procedimiento que puede terminar en los juzgados cuando queda poco más de un año para las elecciones municipales.

La relación entre los dos concejales y la dirección local de los posconvergentes en Sabadell ha sido mala desde el inicio, pero empeoró cuando Matas y Botta tuvieron que salir del gobierno municipal liderado por la socialista Marta Farrés el pasado mes de diciembre por orden de la ejecutiva local de Junts. Los dos miembros del gobierno local no estaban de acuerdo con romper el acuerdo firmado con el PSC tras las elecciones de 2023, pero la votación interna se saldó con 31 votos a favor de abandonar el gobierno local y 26 en contra. Desde la cúpula del partido argumentan que desde entonces ha habido continuados problemas, como la "falta de coordinación política y de espacios de debate" y que las propuestas de mediación han sido "infructuosas". Ahora, la comisión de garantías de la formación se encargará de analizar el caso.