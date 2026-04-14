Junts lleva al Parlament una ley para eliminar el impuesto de sucesiones y presentarse como alternativa al PSC

Los gurús de los partidos acostumbran a defender que una de las claves de la comunicación política es repetir el mismo mensaje varias veces. La razón es que esto aumenta las probabilidades de que la gente lo escuche, lo retenga y acabe integrándolo como referencia. Esto es precisamente lo que intenta hacer Junts cuando insiste una y otra vez en que Catalunya es un "infierno fiscal". Aunque durante el 'procés' los posconvergentes dejaron la cuestión tributaria aparcada, en buena parte obligados por sus acuerdos con ERC y también con la CUP, ahora han vuelto a recuperarlo como parte de su agenda.

Con ello buscan reconectar con algunos de los votantes que perdieron durante la anterior etapa, pero sobre todo presentarse como la "alternativa" al PSC, que no está dispuesto a tocar el modelo fiscal. Esto explica que otra de las consignas que repiten hasta la saciedad es que los socialistas van "de la mano de los Comuns", partido al que tachan de extrema izquierda y al que achacan gran parte de los males de Catalunya, especialmente en materia de vivienda. El "fracaso del modelo Colau", en referencia a la exalcaldesa de Barcelona, es otro de sus grandes lemas.

Es este trasfondo el que explica la proposición de ley que el partido someterá a votación este miércoles en el Parlament. La propuesta aboga por rebajar el IRPF en el tramo autonómico y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, dos tributos más elevados en Catalunya que en el resto de comunidades autónomas. El partido pidió que se incluyera en el orden del día a sabiendas de que sería muy difícil que prosperara. En febrero, la Cámara catalana ya tumbó una iniciativa del PP que iba en la misma línea y el PSC no ha reconsiderado su posición.

Los socialistas, que llegaron a un acuerdo con los Comuns en el que se comprometían a no rebajar impuestos, defienden que una modificación impositiva de este calibre tendría "un impacto negativo en el funcionamiento y calidad de los servicios públicos". Pero aunque no salga adelante, el debate y votación de dicha ley servirá a Junts para volver a marcar perfil en esta cuestión, y para acusar al PSC de estar empobreciendo a la clase media y de aplicar un "castigo fiscal" a los trabajadores.

El partido liderado por Carles Puigdemont ha sometido a votación la eliminación del impuesto de sucesiones hasta cuatro veces en el último año

Los posconvergentes han llevado al pleno varias iniciativas similares desde el inicio de la legislatura, y hasta cuatro en el último año. La más reciente fue en febrero, durante el pleno monográfico sobre el ascensor social, una sesión celebrada a petición suya y que ya sirvió al partido como puesta de largo de su política fiscal. Pero también lo hicieron anteriormente: el pasado junio lo hicieron en forma de moción y en octubre volvieron a hacerlo durante la celebración del debate de política general. Además, la discusión se ha colado en otras propuestas, como en la proposición de ley de mecenazgo que impulsó el partido hace un año.

No obstante, el partido que más ha defendido en el pleno una rebaja impositiva, y especialmente la supresión del impuesto de sucesiones, ha sido el PP. Desde junio de 2024, cuando empezó la actual legislatura, lo ha hecho tres veces en forma de moción, dos veces mediante resoluciones y una por la vía de ley. También Vox y Aliança han defendido medidas similares en los últimos debates de política general.

Los vaivenes de los (pos)convergentes

Sin embargo, el espacio político que ahora lidera Carles Puigdemont no siempre ha mantenido la misma posición respecto a este impuesto. Artur Mas prácticamente lo suprimió cuando llegó por primera vez a la presidencia de la Generalitat. Era 2011 y Catalunya estaba en plena época de crisis y recortes, pero la posición de CDC en aquel momento era que se trataba de un impuesto discriminatorio para los catalanes, ya que otras comunidades lo tenían bajo mínimos. Pero no duró mucho. En diciembre de 2012, ERC obligó a Mas a recuperarlo como parte del acuerdo de investidura, que también incorporaba la consulta independentista de 2014.

Artur Mas y Oriol Junqueras, firmando el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre CiU y ERC en diciembre de 2012 / ANDREU DALMAU / EFE

El otro gran, y también polémico, cambio en el impuesto de sucesiones fue en 2020. Junts y ERC, entonces socios en el Govern liderado por Quim Torra, llegaron a un acuerdo presupuestario con los Comuns. Entre las partidas de dicho pacto se encontraba una subida del IRPF y del impuesto de sucesiones a las rentas más altas. Aunque el acuerdo se alcanzó antes de la pandemia, el hecho de que las cuentas se aprobaran en plena crisis del covid -con altas cifras de mortalidad- fue blanco de numerosas críticas.

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Dos años después, la formación empezó a recuperar paulatinamente la bandera contra este impuesto. Ya como Junts per Catalunya, tras separarse del PDECat en verano de 2020, el partido dejó claro en su ponencia estratégica que apostaba por bonificar en un 99% este gravamen, lo que en la práctica supone eliminarlo. Posteriormente, con la salida del Govern de Pere Aragonès, el partido ha ido defendiendo esta rebaja fiscal cada vez con menos complejos hasta hoy, cuando someterá la ley a la consideración del pleno.