Junts, sobre la crisis del PSC en Ripoll: "Van de puros con Aliança, pero primero deberían resolver los problemas de casa"

Junts se frota las manos con la crisis del PSC en Ripoll. Después de haber sido en reiteradas ocasiones blanco de críticas por haber permitido que Sílvia Orriols gobierne en el municipio al no sumarse a ninguna moción de censura, ahora los posconvergentes aprovechan las discrepancias internas de los socialistas para criticarles. "El PSC y [Salvador] Illa quieren ir de puros con Aliança Catalana y dar lecciones, pero primero deberían resolver los problemas que tienen dentro de casa", ha manifestado el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, que ha considerado que este caso es una muestra más del "desbarajuste del Govern".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa desde la Cámara catalana, después de que el PSC haya cesado a sus dos concejales en Ripoll por haberse abstenido en los presupuestos de Sílvia Orriols, y que estos hayan rechazado la decisión. Los dos ediles, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, han acusado a la formación socialista de actuar "de forma unilateral" y han advertido que ninguno de los miembros de la lista está dispuesto a asumir el acta de concejal.

También la CUP ha aprovechado este desencuentro para acusar al partido liderado por Illa de hacer "el doble juego" a la extrema derecha y ha tachado de "muy grave" su abstención a las cuentas públicas. El diputado Dani Cornellà ha tachado de "maniobra" el hecho de que la dirección haya decidido cesarles, y ha asegurado que si la formación no estaba de acuerdo con la decisión, debería haber actuado con "mucha más rapidez y contundencia". "A la extrema derecha no se le puede dar ningún tipo de margen, es una vergüenza", ha rematado.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. / Marta Sierra / ACN

Además, Cornellà ha recordado que Pérez trabaja como asesor de la consellera Sílvia Paneque, y ha denunciado que el Govern no le destituiera de forma inmediata la semana pasada. También ERC se ha fijado en el caso de este cargo de confianza del Executiu de Illa, además de pedir la "expulsión" de estas dos personas. "Hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace, no se puede estar en misa y repicando", ha manifestado la portavoz republicana Ester Capella, tras tachar de "injustificable" la abstención de los concejales socialistas.

El aval de los Comuns

Por contra, los Comuns han avalado la gestión del PSC y han asegurado que la respuesta de la dirección ha sido lo suficientemente "rápida" y "contundente". "El PSC lo ha hecho bien, me gustaría que en las próximas elecciones municipales todos los grupos lo tengan tan claro", ha afirmado la líder del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, haciendo una referencia inequívoca a Junts. "La extrema derecha es extrema derecha, hable catalán o castellano, tenga la estelado o la bandera española", ha rematado.

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También el PP y Vox se han pronunciado sobre la cuestión. Los populares han asegurado que el PSC "es la casa de los líos" y del "descontrol", aunque se han mostrado en contra de los cordones, mientras que la formación de extrema derecha ha sostenido que las políticas socialistas "expulsan cada día a miles de votantes".