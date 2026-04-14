Los peritos de Hacienda tachan de "prestación de servicios inexistentes" las supuestas intermediaciones de Pujol Ferrusola por las que cobró millones

Los peritos de la Agencia Tributaria han dibujado este martes en la Audiencia Nacional un panorama demoledor, en el que han desplegado sus dudas sobre los negocios y las operaciones efectuadas por Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, que está siendo juzgado junto con su padre y sus hermanos por presunto blanqueo de capitales por la fortuna oculta por la familia en Andorra. Los inspectores de Hacienda relataron de forma muy precisa los indicios que, en su opinión y en la del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, llevan a concluir que las operaciones bajo sospecha son meras simulaciones para encubrir el presunto cobro de comisiones ilegales de determinadas constructoras por la adjudicación de obras públicas en Catalunya. Así, han calificado de “prestación de servicios inexistentes” las supuestas intermediaciones de Pujol Ferrusola por las que cobró millones.

Los peritos propuestos por la fiscalía y la Abogacía del Estado detallaron las operaciones en las que intervino Jordi Pujol Ferrusola con base en los datos de la propia Agencia Tributaria, los informes de la UDEF, la comisión rogatoria remitida al juez instructor por las autoridades andorranas y otros documentos obrantes en la causa. Ambos inspectores fueron muy claros y desgranaron una retahíla de indicios sobre las operaciones más importantes realizadas por el primogénito del expresidente, como la falta de soporte documental de los servicios por los que el hijo del exmandatario percibió remuneraciones de determinadas constructoras, como Copisa. “No existe documentación de las actuaciones realizadas por Jordi Pujol Ferrusola”, resumieron los técnicos respecto a los pagos realizados por esa empresa.

Los expertos han puesto de relieve que las tres empresas utilizadas por el imputado solo tenían una secretaria y que “todas las acciones” las realizaba directamente Jordi Pujol Ferrusola de una forma “muy personalísima”, así como la existencia de préstamos “que no son reales” por “la inexistencia de garantías”. Además, han subrayado el uso, para una de las operaciones, de una cuenta de una empresa panameña para “enviar dinero a México”.

Tan asertivo se ha mostrado el experto, que cuando le ha llegado el turno a la defensa del expresidente Jordi Pujol, Cristóbal Martell, se ha interesado por el origen de esa seguridad a la hora de plantear sus conclusiones. El técnico ha acabado levantando la voz para defender sus aseveraciones. Ha quedado claro que lo que para el letrado defensor procedía de “préstamos del grupo” para el perito era una muestra de una “caja única” sufragada con dinero de origen desconocido. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, le ha pedido que responda sin sentirse atacado, ni agredido, porque "es un profesional" y ello produce "una forma de comunicación humana muy distorsionada". "Lo que la Sala quiere es obtener información, no malestar", le ha señalado al experto.

Negocio en Argentina y México

Otra de las operaciones analizadas ha sido la de Inter Rosario, que consistió en un complejo entramado de inversiones y movimientos de capitales destinados a la explotación de la concesión del Puerto de Rosario, en Argentina, la cual fue utilizada, según la fiscalía, por Jordi Pujol Ferrusola y la que entonces era su mujer, Mercè Gironès Riera, para el blanqueo de fondos de origen desconocido. Aunque, en un principio, la sociedad española Inter Rosario Port Service estaba integrada por diversas constructoras, como OHL y Copisa, en 2007 Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès adquirieron la totalidad de las acciones por 451.000 dólares.

Los peritos han descubierto que en este negocio se utilizó la “unidad de caja”, con movimientos de fondos y una “simulación comercial”. También expusieron que el primogénito del expresidente quiso “ocultar las rentas” a través de unas sociedades en Holanda por la instalación de un vertedero en la población de Tivissa. Según el fiscal, Pujol Ferrusola presuntamente defraudó a Hacienda 6,6 millones de euros entre 2007 y 2012.

Los inspectores de Hacienda han puesto en duda ante el tribunal la comisión que cobró Pujol Ferrusola por la compraventa de oficinas en Madrid por parte de Isolux Corsán por más de 5 millones de euros, porque la inmobiliaria Real Estate ya había publicitado la venta. “Es una prestación de servicios inexistente, a mi juicio”, ha asegurado el perito. Algo después ha calificado de “reciclaje de facturas por el mismo objeto” que existan tres por operaciones distintas en distintos lugares con el mismo concepto e importe exacto.

Los expertos han destacado que para el cobro de una comisión de un millón y medio no existía soporte documental alguno ni seguimiento de los logros. “¿Para qué tenía que pagar Isolux una comisión a Pujol Ferrusola si ya tenía negocio en México?”, se ha preguntado el perito de la Agencia Tributaria en relación con la operación Azul de Cortés, por la que el hijo mayor del expresidente catalán cobró una cantidad millonaria.

Los peritos de la Agencia Tributaria comparecen de forma conjunta ante el tribunal que juzga a los Pujol / EPC

"Está cobrando 1,3 millones más IVA. No son cuatro euros, ¿eh?", ha añadido el técnico para destacar la extrañeza que le produce que Pujol Ferrusola no tome ninguna medida para asegurarse de alguna forma de que será remunerado como supuestamente ha acordado por el éxito de la operación en la que habría participado a través de alguna base documental.

El otro imputado

Los peritos también han analizado los movimientos de fondos en las cuentas corrientes de otro de los hijos del expresidente, Josep Pujol Ferrusola. En concreto, calificaron de “contratación inveraz” un supuesto préstamo entre Jorge Barrigón Lafita y los hermanos Jordi y Josep Pujol Ferrusola. “La realidad de este préstamo no existe”, han recalcado, después de explicar que los ingresos de dinero de una cuenta a otra se hicieron en efectivo. El fiscal atribuye a Josep Pujol Ferrusola una presunta defraudación a Hacienda de 344.000 euros. Tanto Josep Pujol Ferrusola, como Jordi y su exesposa, Mercè Gironès, están acusados de fraude a Hacienda.