Los peritos continúan escrutando los fondos y el patrimonio de la familia Pujol

Tanto la Fiscalía Antocorrupción como la Abogacía del Estado y las defensas son conscientes de que se la juegan en las testificales de los peritos que han examinado las cuentas y el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. En el punto de mira de la fiscalía están los movimientos de las cuentas corrientes en Andorra que permitieron mantener oculta la fortuna que, según la acusación pública, procede de las presuntas comisiones ilegales que pagaron determinadas constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública en Catalunya. La defensa de los investigados, sin embargo, sostiene que ese dinero es la 'deixa' (legado) que dejó Florenci Pujol, el padre del exmandatario, en el extranjero.

El objetivo de las periciales es determinar si las operaciones y negocios del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, eran simulaciones para camuflar el desembolso de las supuestas comisiones ilegales o si, por el contrario, los pagos de estas empresas respondían a servicios realmente prestados, como han declarado algunos testigos. Pero también se pretende aclarar con esas comparecencias si Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer Mercè Gironès y Josep Pujol Ferrusola han cometido o no un delito de fraude a Hacienda.

En un principio, el tribunal ha acordado que todos los peritos que deben comparecer este martes lo hagan de forma conjunta. Todavía quedará por saber si se ha localizado a algunos de los testigos residentes en México que están pendientes de declarar.