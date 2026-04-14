El Govern reafirma su compromiso contra la extrema derecha tras la crisis del PSC en Ripoll: "La línea roja está clara"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ordenó una respuesta implacable desde que el jueves pasado se abrió una crisis en el PSC de Ripoll después de que sus dos ediles facilitaran con una abstención la aprobación de los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols, líder también de Aliança Catalana. Este mismo martes, los socialistas han anunciado su cese, una actuación que desde el Govern justifican porque cualquier trato con la extrema derecha, sea por activa o por pasiva, a nivel local o a nivel catalán, está considerada una "línea roja" por petición expresa del propio president.

Esa consigna es la que ha trasladado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha remarcado que la única actitud avalada por el partido es que se "confronte" todo posicionamiento político que suponga "exclusión y señalamiento por razón de origen o religión". La onda expansiva de la crisis del PSC en Ripoll ha salpicado también a la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, puesto que uno de los concejales cesados, Enric Pérez, era también asesor en el departamento de Paneque. La consellera ha confirmado que ha tramitado su renuncia, pese a defender su labor como orientador en materia de movilidad. "Valoro el trabajo que ha hecho", ha asegurado al margen de las consideraciones políticas a nivel local.

Como portavoz del Govern, Paneque acostumbra a no entrar en asuntos de partido, pero en este caso ha hecho una excepción para despejar toda duda de que los socialistas van a mantener el cordón con partidos como Aliança Catalana y Vox. También para aclarar que Pérez tampoco le informó a ella de la abstención a los presupuestos de Orriols, como asegura que tampoco se hizo con la dirección del PSC. "Desde el momento en que los concejales ponen su cargo a disposición, reconocen que han cometido un error político", ha sostenido Paneque.

"No hay margen de colaboración"

El Govern es consciente de que la actuación de sus concejales en Ripoll da munición a la oposición y, en concreto, a Junts, a quien señala por haber hecho fracasar la moción de censura contra Orriols que se negoció el año pasado pero de la que finalmente se descolgó por instrucción de Puigdemont. De ahí que Illa ordenara una respuesta contundente para atajar la polémica. "No hay partido con un posicionamiento más contrario al de la extrema derecha que el PSC", ha defendido Paneque, que ha precisado que "no hay margen de colaboración" con la extrema derecha en ningún nivel institucional y tampoco con el argumento de aprobar unas cuentas para que el ayuntamiento no esté bloqueado.

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Se trata de la antesala de la sesión de control en el Parlament de este miércoles, donde en el Govern dan por descontado que Illa tendrá que despachar por este asunto con la oposición. Lo hará, además, sin que haya podido dar por cerrada la crisis, puesto que los dos representantes locales cesados se han rebelado contra la decisión de la dirección del PSC de cesarlos y la agrupación de Ripoll ha acusado a la cúpula socialista de actuar "de forma unilateral". El principal problema que tiene entre manos ahora el partido es que ninguno de los miembros de la lista está dispuesto, por ahora, a recoger el acta de concejal para relevar a los expulsados, algo que se traduce en una ausencia de representación del PSC, al menos temporal, en el Ayuntamiento cuando falta un año para las elecciones municipales de 2027.