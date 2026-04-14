Declaraciones polémicas
El Govern responde a Eduardo Mendoza y reivindica Sant Jordi como la gran fiesta de la "cultura y la lengua catalana"
Eduardo Mendoza: "Soy un bocazas. Como cuando dije que la novela había muerto y me perseguían por la calle con un palo"
Aunque la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, no es muy dada a entrar al choque por declaraciones que hayan hecho terceros, esta vez ha hecho una excepción y ha salido en defensa de la festividad de Sant Jordi tras las polémicas declaraciones del escritor Eduardo Mendoza. "Es la fiesta cívica más importante y celebrada por los catalanes", ha asegurado, y a renglón seguido ha dejado claro que el Executiu de Salvador Illa no puede "estar de acuerdo" con su apuesta por que el 23 de abril sea conocido como el 'Día del Libro'.
Tratando de hacer pedagogía con su respuesta, la también consellera ha reivindicado que Sant Jordi pone en valor y fomenta la "proyección de la cultura y la lengua catalana" y ha reiterado que el Govern hará una "defensa cerrada" de la festividad por "todo lo que significa como país" para Catalunya.
"Haré campaña para reivindicar que es el Día del Libro, siempre se ha dicho Día del Libro y Sant Jordi se metió en medio", aseguró Mendoza este lunes durante la presentación de su nueva novela 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral). Incluso llegó a afirmar que Sant Jordi "era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer" y añadió que su figura no tiene "nada que ver con los libros" y ni siquiera es el patrón de los escritores.
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