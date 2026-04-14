El Govern mantiene que cumplirá con la recaudación del 100% del IRPF pese al 'no' del ministro España

La negociación de los presupuestos entre el Govern y ERC transita sin prisa pero sin pausa y, sobre todo, sigilosamente teniendo en cuenta que el calendario hasta el verano es largo. Sin embargo, el elefante en la habitación continúa siendo el gesto en materia de soberanía que reclaman los republicanos para dar su 'sí' y que el Executiu de Salvador Illa insiste en desvincular de la aprobación de las cuentas. En todo caso, los socialistas catalanes mantienen que van a cumplir con todo lo pactado para la investidura, también con la recaudación del IRPF, aunque el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, haya descartado que el Gobierno vaya a hacer esta concesión, como ya defendió María Jesús Montero antes de su salto a Andalucía.

Sin embargo, parapetado en que no es momento ahora de afrontar el pulso por el IRPF, el Govern quita hierro a esa negativa de la Moncloa. La portavoz, Sílvia Paneque, ha admitido que por ahora no han mantenido conversaciones con el ministro España, algo que denota que a la Generalitat no le corre prisa este asunto. De hecho, interpreta que ERC, desde el momento en que acordaron darse una prórroga para negociar los presupuestos, ha quitado de la ecuación de las cuentas esta demanda para acabar votando favorablemente.

Insistimos en que los acuerdos de investidura se van a cumplir a raja tabla Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"Insistimos en que los acuerdos de investidura se van a cumplir a raja tabla", ha sentenciado Paneque, además de argumentar que tanto ellos como los republicanos han asumido que el debate sobre el IRPF "se dilatará" en el tiempo porque por ahora ni está aprobado el modelo de financiación ni está musculada lo suficiente la Agència Tributària de Catalunya, que es quien tendría que hacerse cargo de esa labor mayúscula. El IRPF, ha rematado, ya "no está vinculado directamente" con la aprobación de los presupuestos, pero eso no significa, ha remarcado Paneque, que no trabajen para ello. "Lo suscribimos porque lo queremos cumplir", ha insistido por enésima vez, además de recordar que sí se han avanzado en otros ámbitos de recaudación tributaria en el marco del nuevo modelo de financiación.

Sobre este asunto, el Govern reconoce que tampoco tiene fecha estimada para la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro de Hacienda debe exponer las modificaciones legislativas pertinentes para aprobar la nueva financiación. Se trata de un encuentro que los socialistas dan por seguro que ya no se agendará hasta pasadas las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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La rectificación con el plan de los CAP

Mientras el calendario avanza por el flanco de ERC entrando en materia partida a partida, el Govern atiende también el de los Comuns para quitarse de en medio algunas de las piedras que ponían el riesgo el 'sí' ya dado por el grupo de Jéssica Albiach. Ejemplo de ello es la retirada del plan de incentivos a los CAP para que acorten las bajas laborales, que Paneque ha confirmado este martes que supondrá una "clarificación" para que no haya duda de que las bajas se conceden estrictamente bajo criterios médicos. Los Comuns habían reclamado que dieran marcha atrás si no querían ver peligrar su voto afirmativo. "Había un programa de incentivos, se comprobó que algunas de las interpretaciones se desviaban y lo que se ha hecho es una instrucción interna que lo clarifique", ha justificado la consellera evitando el concepto 'rectificación'.