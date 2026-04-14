Reunión de la Junta de Portavoces
El Parlament apoya la segunda flotilla a Gaza con el aval de la izquierda y el rechazo de Vox y el PP
Junts se abstiene y eso impedirá que la declaración institucional de apoyo se lea ante el pleno del Parlament
La segunda flotilla con destino a Gaza aplaza la salida desde Barcelona por el mal tiempo
Los datos lo confirman: vivimos en la época más bélica desde la Segunda Guerra Mundial
La Flotilla regresará en primavera del 2026 con esfuerzo redoblado: 100 barcos y 3.000 miembros
El Parlament de Catalunya ha exhibido este martes su apoyo a la segunda flotilla que próximamente partirá desde el puerto de Barcelona con destino a la franja de Gaza. Lo ha hecho a través de la Junta de Portavoces de la Cámara, que ha aprobado una declaración institucional con los votos del PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Junts se ha abstenido; el PP y Vox han votado en contra y Aliança Catalana no ha participado en la votación al estar ausente de la reunión de la Junta.
La declaración del Parlament, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, defiende que la flotilla es necesaria para "llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza, promover la apertura de un corredor humanitario (...) y ayudar a la reconstrucción bajo el liderazgo palestino". El escrito también aprovecha para condenar "los actos de genocidio del Estado de Israel" y denuncia "la negación de los derechos más básicos a la población palestina" a través de la "destrucción sistemática" de viviendas e infraestructuras y el bloqueo de suministros.
La primera flotilla con destino a Gaza, en el otoño pasado, llevaba a bordo la diputada de la CUP Pilar Castillejo y acabó en conflicto diplomático. Israel asaltó las embarcaciones y retuvo a los activistas, entre los que estaban también la exalcaldesa Ada Colau (Comuns) y el concejal Jordi Coronas (ERC). Ahora, de forma preventiva, el Parlament pide a través de esta declaración institucional que la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez impulsen "todas las actuaciones posibles" para proteger las embarcaciones y ofrecer cobertura "diplomática y consular" a sus integrantes.
La "instrumentalización" de Colau
La declaración institucional ha salido adelante, pero no se leerá ante el pleno del Parlament que empieza esta tarde. La cuestión es que, para ser leída, cualquier declaración de este tipo necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara y esta no lo tiene: la abstención de Junts lo ha impedido. El portavoz del partido de Carles Puigdemont, Salvador Vergés, ha argumentado que su grupo no rechaza la flotilla, en la que considera que hay personas "de buena fe", pero ha añadido que no pueden avalar una iniciativa que cuenta con "la instrumentalización de personajes como Ada Colau".
Desde que estalló este nuevo conflicto en Gaza, donde ahora mismo hay un precario alto al fuego, el Parlament ha visto cómo se solidificaba una mayoría propalestina formada por el PSC, ERC, los Comuns y la CUP que cuenta con 72 diputados en total. Por otro lado, el PP, Vox y Aliança Catalana forman el bloque proisraelí con 28 escaños. Por último Junts (35 diputados) acostumbra a situarse en la abstención porque la matanza en Gaza ha resquebrajado su tradicional apoyo a la causa israelí.
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