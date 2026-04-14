Fernando Samper pide al juez el archivo del caso Forestalia

El fundador de Forestalia, Fernando Samper, mueve ficha. Los abogados del empresario aragonés, los penalistas Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer, han pedido al juez instructor del caso, Juan José Cortés, el archivo de la causa por considerar que se ha excedido el tiempo de la instrucción. Además, los abogados solicitan como alternativa, si el magistrado no ve el archivo, la suspensión del procedimiento hasta que se resuelvan varios contenciosos-administrativos sobre los que tiene que decidir el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En un escrito enviado la semana pasada y al que ha tenido acceso este diario, los representantes de Samper solicitan "el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias previas", las del caso investigado en el Juzgado de Teruel, al considerar que "no existen elementos que justifiquen el mantenimiento de la instrucción más allá del 1 de junio de 2025, momento en el que se cumplió el plazo legal de un año de instrucción".

Para los abogados de Samper, "no está justificado" que se mantenga más allá de esa fecha la investigación. Ni tampoco "el dictado de auto de entrada y registro de 27-2-2026, pues el mismo no estaría amparado por prórroga válida de ningún tipo". Los penalistas se refieren así a la orden del juez que permitió a la UCOMA entrar en el domicilio de Samper, así como en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en una decena más de localizaciones, vinculadas a la trama que investiga la Guardia Civil que habría cometido presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

"Asimismo, se interesa que acuerde la suspensión de la presente causa por causa de prejudicialidad del orden jurisdiccional contencioso administrativo hasta la resolución de los diferentes procedimientos contencioso-administrativos" que hay abiertos en otros tribunales.

La defensa de Fernando Samper argumenta en su escrito que "sin que haya existido ningún tipo de elemento indiciario incorporado a la causa que justifique el mantenimiento, pervivencia y prórroga de una instrucción que nada ha obtenido", el juez ha permitido que el caso siga abierto. Según Trebolle y García Berenguer, los únicos resultados de la investigación hasta la fecha son "conjeturas y elucubraciones, obtenidas tras múltiples y constantes requerimientos" y consideran que se ha hecho "sin permitir el ejercicio de defensa de ninguna clase". Los dos abogados lamentan que "se actúa en todo momento a espaldas de las partes frente a quienes se dirige, en última instancia, esta investigación de 'sondeo' o 'exploración'".

En una segunda alegación, los penalistas reclaman que se espere a "lo atinente al resultado judicial de las diferentes solicitudes sobre medidas cautelares y cautelarísimas relativas a los parques eólicos y fotovoltaicos objeto de recurso judicial que pertenecen al citado Clúster del Maestrazgo". De esta manera, la defensa de Samper solicitan la mencionada paralización de la causa hasta que la Justicia resuelva la situación de los parques Cid I, Vacada IV, Cabecero II y Estrella II (eólicos) y los fotovoltaicos Masía I y Masía II, además de su línea de evacuación. Estos dos últimos ya tienen un informe de la UCOMA analizando su tramitación.

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La semana pasada, el magistrado Juan José Cortés rechazó el archivo de la causa que solicitaron los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, citados como "testaferros" en la trama investigada. Los abogados de ambos también argumentaron que las diligencias se habían hecho fuera del plazo de instrucción.