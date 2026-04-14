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Bronca parlamentaria

Expulsan a un diputado de Vox por encararse con el vicepresidente del Congreso: "No lo puedes consentir"

El parlamentario de extrema derecha denuncia que un diputado de ERC le estaba llamando "criminal y asesino"

El vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i) discute con el diputado de Vox José María Sánchez durante el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebra este martes en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

El vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i) discute con el diputado de Vox José María Sánchez durante el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebra este martes en Madrid. EFE/ Víctor Lerena / Víctor Lerena / EFE

Miguel Ángel Rodríguez

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Madrid
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Estaba siendo una tarde tranquila -quizá, en exceso- con algún que otro diputado quejándose del poco interés que les suscitaba los asuntos que se estaban tratando en el pleno. En concreto, en el hemiciclo se estaba debatiendo una proposición no de ley del PSOE sobre el "bibliocausto español", la quema de libros durante la guerra civil. Un asunto que ha levantado pasiones y ha acabado en bronca y la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez García que se ha encarado con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento ejercía las funciones de presidente de la Cámara Baja.

Al grito de "tú no lo puedes consentir", el parlamentario de Vox ha asaltado la tribuna del Congreso, destinada a los miembros de la Mesa del Congreso, para increpar a Gómez de Celis y a una de las letradas de la Cámara. El motivo ha sido que, con anterioridad, el diputado de ERC Jordi Salvador, del que le separa la escalera del hemiciclo, le había insultado. En un primer intento de denunciarlo, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le ha llamado al orden al no tener el turno de palabra.

En los minutos posteriores, el diputado de Vox ha vuelto a intentar hacerse oír. "Me están llamando criminal y asesino reiteradas veces", le ha espetado a Gómez de Celis, que ya ocupaba la presidencia en ese momento. "No sabe usted ejercer la presidencia", le ha espetado al no recibir la respuesta que deseaba. Acto seguido, ha bajado de su escaño para dirigirse al espacio reservado para los miembros de la Mesa del Congreso, a donde no accede nadie más y ha subido a la tribuna para encararse con el vicepresidente primero. "Perdóname, tú no lo puedes consentir de ninguna manera", le ha dicho.

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Ante este acto, Gómez de Celis le ha llamado al orden nuevamente: "Silencio, por favor. En base al artículo 103 y 104, habiéndo sido llamado por segunda vez, queda expulsado de este pleno, no pudiendo asistir ni votar en esta sesión y en lo que queda de pleno".

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